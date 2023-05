Por que Lovezinho saiu do ar? Entenda rixa entre Nelly Furtado e Treyce

Música Lovezinho foi retirada do ar após rixa jurídica entre Nelly Furtado e Treyce

Hit do Carnaval de 2023, Lovezinho, de Treyce (17) e WK, foi retirado do ar de plataformas como Spotify, TikTok e YouTube depois de uma rixa jurídica entre artistas. Após uma tentativa de negociação e desentendimentos sobre os direitos autorais da canção entre as suas respectivas editoras, Nelly Furtado (44), responsável pela melodia original da música, e Treyce, que cantou o hit, não chegaram em um acordo sobre a autoria da produção.

Lovezinho viralizou após o influenciador Xurrasco (17) gravar um vídeo dançando ao som do hit, que chegou até Nelly Furtado, cantora por trás da melodia original de Lovezinho. Em parceria com Timbaland (51), a canadense foi quem criou o hit dos anos 2000, Say It Right, que também foi usado para o refrão da música de Treyce e WK. Apesar de já ter compartilhado um vídeo dançando ao som de Lovezinho, Nelly Furtado não autorizou o uso da melodia previamente.

Por conta disso, sua editora entrou em uma negociação para cobrar os direitos autorais da canção há dois meses. Segundo o G1, os editores de Lovezinho ofereceram 30% de autoria para Nelly Furtado e seus parceiros em Say It Right, mas se depararam com outra proposta. A editora da canadense queria 100% dos direitos autorais para os estrangeiros e uma multa no valor de US$ 40 mil, em torno de R$200 mil. A justificativa seria o uso sem autorização de Say It Right por Treyce e WK.

