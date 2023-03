Hit 'Lovezinho' chega ao conhecimento de Nelly Furtado, que pede direitos autorais

Cantora canadense Nelly Furtado dançou hit 'Lovezinho' e pediu parte dos ganhos do sucesso

O hit brasileiro 'Lovezinho', do DJ WK, Wallace Kemps Benvindo Macedo e Treyce, chegou aos ouvidos de nada mais nada menos que Nelly Furtado. O problema é que agora a cantora canadense cobrou direitos autorais da faixa.

Se você não escutou a música, ou não entendeu do que se trata, nós explicamos. O funk de 2022 foi lançado com a melodia do refrão da faixa 'Say it Right', sucesso absoluto da cantora em parceria com Timbaland em 2006, sem a autorização devida.

Bombando no Tiktok, 'Lovezinho' gerou trends e dancinhas e chegou ao conhecimento da cantora internacional, que chegou a dançar a faixa. No entanto, ela pediu parte do lucro que a música está gerando.

Os artistas disseram ao 'G1' estarem abertos para conversa e essa parceria monetária deve vir em breve. Para eles, a fatia justa seria de 20% para a famosa, mas as editoras deles estão entrando em acordo ainda.

Veja vídeo da música: