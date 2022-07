'Pipoco', hit de Ana Castela, Melody e Chris no Beat alcança o topo do Spotify Brasil

Parceria de Ana Castela, Melody e Chris no Beat, a música 'Pipoco' conquistou o público e alcançou o top 1 do Spotify Brasil

O hit Pipoco, uma parceria de Ana Castela, Melody e Chris no Beat conquistou o público, e nesta quarta-feira, 20, alcança o primeiro lugar das músicas mais escutadas do Spotify!

O clipe foi lançado em maio no canal oficial de Ana Castela, e hoje, acumula mais de 28 milhões de visualizações só no YouTube. No Spotify, a música alcançou o topo da parada do Brasil, superando o hit Cachorrinhas, de Luísa Sonza (23).

A composição da música ficou por conta da própria Ana Castela e mais um time de peso, a jovem tem apenas 18 anos e já estreia com um sucesso na carreira.

Hoje, o top 50 Brasil do Spotify é dominado por músicas que cresceram através do apoio das redes sociais, e, Pipoco não foi diferente, o hit ganhou destaque com dancinhas no TikTok.

Atrás do hit de Ana Castela, Melody e Chris no Beat, vem o novo som de Luísa Sonza. Ocupando a 2ª posição vem Ai Preto, de L7NNON, DJ Bieldo Furduncinho e Bianca, seguindo com Baile do Morro de MC Tairon e Bandido, hit de Zé Felipe com MC Mari, que ocupa o 5° lugar da parada.

Nas redes sociais, a 'boiadeira' de 18 anos aproveitou para agradecer e celebrar o sucesso da música: "Na mesma hora que foi rápido, conteceu muito. Ainda tenho memórias bem frescas de estar em um cavalo com o celular na mão cantando. Ainda me pego pensando em tudo, quando e como a minha vida mudou completamente! E hoje, eu e vocês estamos no alto! Que felicidade, meu Deus. Deus e Nossa senhora de Aparecida sempre à frente de nós", declarou Ana Castela.

