Pernas do cantor Leonardo roubam a cena em foto: 'Olha as panturrilhas!'

Leonardo aparece só de sunga e camiseta em dia de pescaria e suas pernas esculpidas roubam a cena

O cantor Leonardo chamou a atenção dos fãs ao mostrar uma foto do seu dia de folga. Ele saiu para pescar com os seus amigos, mas um detalhe do corpo dele roubou a cena: As pernas torneadas !

O artista mostrou uma foto segurando um peixe enquanto usava apenas sunga e camiseta. O retrato deixou em evidência as pernas musculosas do cantor, que está com 59 anos de vida. Tanto que os fãs foram à loucura e comentaram sobre o formato das pernas dele.

“60 anos batendo na porta e veja as pernas! E a vibe então? Muto”, disse um seguidor. “Só reparei nas pernas”, afirmou outro. “O cara nem treina. Olhas as pernas, acho que estou fazendo errado”, declarou mais um. “A batata da perna desse cara é absurdo”, escreveu outro. “Olha a perna do Leonardo mais depilada que a minha”, comentou mais um. “Gente, olha as panturrilhas do Leonardo!”, declarou outro.

Leonardo leva tombo nos bastidores de show

Nesta semana, o cantor Leonardo deu o que falar na internet por causa de um vídeo do seu tombo nos bastidores de um show. Ele descia as escadas quando escorregou e caiu no chão. Rapidamente, ele foi socorrido pelos funcionários do local e seguiu como se nada tivesse acontecido.

A gravação preocupou alguns seguidores, que questionaram se ele teria se machucado ao sofrer a queda. Prontamente, a assessoria do cantor sertanejo esclareceu que ele não sofreu qualquer ferimento com o tombo e que está bem. A equipe disse que Leonardo lidou bem com a situação e que gargalhou ao ver vídeos do momento.