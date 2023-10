Paula Fernandes reaparece após separação e fãs falam da expressão dela: ‘Triste'

Paula Fernandes grava vídeo cantando em sua primeira aparição na internet após anunciar o fim do namoro

A cantora Paula Fernandes está de volta às redes sociais após anunciar o fim do namoro com Rony Cecconello há pouco mais de uma semana. A estrela reapareceu na internet com um vídeo cantando a música Meus Encantos, que é o sobre um fim de um relacionamento.

Nas imagens, ela apareceu com look básico e os cabelos cacheados enquanto cantava e tocava o seu violão ao ar livre. Nos comentários do post, os fãs falaram sobre a expressão no rosto da cantora e sua postura no vídeo.

"É de cortar o coração ver você triste assim , mas tudo vai passar, fique bem, tá", disse um seguidor. "Estou sentindo que você está triste! Isso vai passar! Tem amor que vem para nos ensinar a nos amar mais e aprendermos a ficar felizes com a nossa solitude", declarou outro. "Ao mesmo tempo q é lindo eu fico imaginando oq está sentindo nesse momento tão difícil", afirmou mais um.

A separação de Paula Fernandes foi anunciada no dia 25 de setembro, mesmo dia em que Sandy e Lucas Lima revelaram o fim do casamento de 15 anos. "Em respeito a todas as pessoas que me querem bem, preciso compartilhar com vocês que o meu relacionamento chegou ao fim. Agradeço o carinho de todos e peço que respeitem este meu momento", pediu ela no começo do texto.

"Eu sempre acreditei que o amor é para sempre. Não é à toa que esse sempre foi o tema principal nas minhas músicas, porque eu sou amor... sou feita de amor. Eu sigo a diante acreditando que o amor é uma das maiores forças do universo e que um dia ele se abrirá de novo pra mim", finalizou.

Sandy e Lucas terminam o relacionamento

A cantora Sandy e o cantor e músico Lucas Lima estão separados! Os dois anunciaram o fim do casamento nesta segunda-feira, 25, após 15 anos de união e 24 anos de relacionamento. Eles são pais de um menino, Theo, de 9 anos.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", diz um trecho da publicação. Confira a mensagem na íntegra!