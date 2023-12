Pai do cantor gospel Pedro Henrique conta sobre a causa da morte do filho

Pai do cantor gospel Pedro Henrique comove com relato sobre a causa da morte do filho em desabafo durante o último adeus para o artista

Pai do cantor gospel Pedro Henrique, o senhor Eleno fez um desabafo comovente sobre a morte do filho, que faleceu na semana passada após passar mal em um show na Bahia. Durante o último adeus para o filho, ele abriu o jogo sobre a causa da morte do artista e disse qual foi a conclusão do IML.

Eleno contou que o filho teve morte natural e o IML não encontrou uma causa da morte definida . “Não existe causa da morte. Por mais que hoje as pessoas não entendam, nós não entendemos, no laudo que foi feito pelo IML de Feira de Santana não existe causa da morte… É morte natural. Não existe lesão em nenhum órgão, não existe nada. É morte natural”, afirmou ele.

Então, ele disse que não questiona a morte do filho. “Nós entendemos os propósitos de Deus. Em nenhum momento nós questionamos o propósito de Deus porque ele sabe de todas as coisas, mas o coração de um pai, o coração de uma mãe não pode furtar o que sente, que é a dor da separação, que é a dor da perda”, disse.

Por fim, ele falou sobre a viúva de Pedro Henrique, que ficou sozinha com a filha recém-nascida. “Qualquer coisa que for dita não mensura o sentimento de dor meu e da minha esposa, da minha nora, que perdeu o esposo, espero que acabou de ser pai. Uma filha que ainda vai fazer dois meses no dia 19 e que vai crescer vendo vídeos, ouvindo histórias de um pai, de um homem honrado, de uma reputação ilibada”, afirmou.

A morte de Pedro Henrique aconteceu na noite de quarta-feira, 13, enquanto ele fazia um show em Feira de Santana, na Bahia. Ele passou mal no palco e chegou a ser socorrido, mas não resistiu. As informações iniciais apontam que ele pode ter sofrido um infarto, mas o laudo da causa da morte ainda não foi divulgado.

Declarações da família de Pedro Henrique

Na semana passada, a viúva dele, Suilan Barreto, desabafou sobre a dor do luto ao perdê-lo tão cedo. “Como eu te amo, meu amor. Essa foi a última vez que te vi ministrando. Estou aqui meu amor, tentando escrever e como sempre faltando palavras. Cadê você pra me ajudar? Cadê você? Ah, meu amor, como eu te amo e eu sempre te falei que eu amo mais! Cadê você? Cadê você? Queria você agora para te encher o saco para tomar café da manhã e você não tomar, mas queria encher o saco, só isso. Te acordar mesmo sabendo que você não iria levantar. Queria só isso nessa manhã”, escreveu.

Além disso, o pai dele, Heleno, enviou um depoimento ao programa Encontro, da Globo, para contar como recebeu a notícia da morte do filho. "Momento de muita dor. Aconteceu de uma forma muito cruel. A gente estava alegre e de repente viu o filho tombar no palco há quilômetros de distância. Ninguém me falava o que tinha acontecido, o que houve. Entramos no maior desespero. Na madrugada, nós tivemos a fatídica notícia. Até agora estamos aqui esperando para fazer o velório do Pedro. Ele era um homem digno, pai de família, o melhor filho que alguém poderia ter. Estamos todos consternados. A dor é grande, meu único filho, acabou de ser pai e morreu em cima do palco fazendo aquilo que ele fazia desde os três anos de idade. A dor é grande, só Deus para confortar nossos corações”, disse ele.