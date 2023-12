Viúva do cantor gospel Pedro Henrique fala pela primeira vez: ‘Cadê você?’

Viúva do cantor gospel Pedro Henrique, Suilan Barreto rompe o silêncio após a morte trágica dele durante um show na Bahia

Viúva do cantor gospel Pedro Henrique, Suilan Barreto falou pela primeira vez sobre a morte repentina do marido durante um show na Bahia. Na manhã desta quinta-feira, 15, ela compartilhou o seu primeiro recado nas redes sociais depois da tragédia e falou sobre a saudade de tê-lo ao seu lado na rotina familiar.

“Como eu te amo, meu amor. Essa foi a última vez que te vi ministrando. Estou aqui meu amor, tentando escrever e como sempre faltando palavras. Cadê você pra me ajudar? Cadê você? Ah, meu amor, como eu te amo e eu sempre te falei que eu amo mais! Cadê você? Cadê você?”, disse ela.

E completou: “Queria você agora para te encher o saco para tomar café da manhã e você não tomar, mas queria encher o saco, só isso. Te acordar mesmo sabendo que você não iria levantar. Queria só isso nessa manhã”.

Pedro Henrique Suilan estavam juntos há cerca de 10 anos e se tornaram pais há pouco tempo. A filha deles, Zoe, nasceu há dois meses em um parto prematuro.

O que aconteceu com Pedro Henrique?

O cantor gospel Pedro Henrique faleceu na noite de quarta-feira, 13, enquanto fazia um show em Feira de Santana, na Bahia. Ele passou mal no palco e chegou a ser socorrido, mas não resistiu. As informações iniciais apontam que ele pode ter sofrido um infarto, mas o laudo da causa da morte ainda não foi divulgado.

A morte dele foi confirmada por sua equipe por meio de um comunicado oficial. "Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos. Filho único. Um esposo presente e um pai super dedicado. Não há pastor ou cristão nesse Brasil que fale algo diferente disso: - Pedro é simples, é crente! Que sorriso! Que simpatia! Que voz! O tipo de gente da gente, que é muito bom ter por perto!", começou o comunicado.

"Cremos que Pedro terá um lugar de destaque no grande Coro Celestial! Talvez solando “A Cruz era pra mim”… ou nos lembrando de que Deus honrará a nossa descendência! As canções na sua voz não morrerão e o seu legado permanecerá através de sua esposa, de sua filhinha Zoe e de tantas vidas que foram e serão alcançadas por Cristo através dos registros da sua voz! À Suilan e a todos os familiares e amigos o nosso mais profundo pesar, nosso respeito, total apoio em todas as áreas que possamos ajudar, e o nosso sincero Abraço! Nos alegramos tantas vezes juntos, e agora choramos com os que choram", encerra a nota.