Música / Que susto!

Ônibus da equipe de Xanddy é assaltado: 'Não existem condições de fazer o show'

Xanddy, do Harmonia do Samba, se pronuncia após sua equipe ser alvo de um assalto no caminho para um show

CARAS Digital Publicado em 07/09/2022, às 15h55

Xanddy - Foto: Reprodução / Instagram