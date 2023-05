Olivia Rodrigo comemora dois anos de álbum SOUR: ‘Gratidão’

Cantora norte-americana Olivia Rodrigo agradece por dois anos de álbum que mudou sua vida

Neste domingo, 21, a cantora norte-americana Olivia Rodrigo (20) usou suas redes sociais para agradecer pelos dois anos passados desde seu lançamento de seu álbum SOUR, primeiro disco de sua carreira que mudou sua vida. Na postagem, a famosa ainda levou os fãs a acreditarem que novos projetos estão por vir.

“Ah cara, ah cara, ah cara. SOUR completa dois anos hoje. Nenhuma palavra poderia descrever o quanto esse álbum significa para mim e o quanto sou insanamente grata por cada benção que trouxe para minha vida. As coisas novas estão muito próximas de acabar, eu prometo de dedinho”, escreveu Olivia Rodrigo, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Na postagem, a norte-americana compartilhou alguns momentos importantes da produção e das gravações das músicas que compuseram o álbum inaugural de sua carreira musical, com um agradecimento para tudo que aconteceu depois de seu lançamento.

“Oiii! Não consigo acreditar que dois anos se passaram desde o lançamento de ‘SOUR’. Esse álbum sempre será muito, muito especial para mim e eu sou muito grata por ele ter sido abraçado por vocês”, começou a cantora, em outro momento, em uma carta de newsletter, compartilhada com seus fãs

“Estou aproveitando o dia para refletir sobre todas as coisas maravilhosas que aconteceram desde ‘SOUR’, ansiosa para todas as coisas que estão por vir. Com todo o meu amor, Liv”, completou Olivia. A frase final da artista fez com que muitos internautas entendessem que ainda esse ano, algo novo poderia sair, visto que a cantora destacou as siglas “OR 2”, que significam “Olivia Rodrigo 2”, possível nome de seu novo projeto musical.