Olivia Rodrigo posta foto de show na infância e celebridades reagem

Olivia Rodrigo recebeu elogios de Joe Jonas e Demi Lovato após postar um clique de infância

CARAS Digital Publicado em 14/04/2022, às 18h32

Para comemorar o andamento de sua primeira turnê, Olivia Rodrigo (19) postou uma foto de infância que chamou a atenção de algumas celebridades.

Na foto publicada em seu Instagram na última quarta-feira, 14, a pequena cantora estava com um microfone em cima de um palco improvisado e ao deu lado tinha uma lista de música a serem cantadas.

A setlist do show da futura dona do hit Drivers License tinham músicas como Love Story de Taylor Swift (32), SOS do grupo Jonas Brothers e This Is Me de Demi Lovato (29) com Joe Jonas (32).

Nos comentários, Joe Jonas comentou: "Setlist" junto a um emoji de fogo. E Demi Lovato também marcou presença reagindo a foto com um emoji de coração.

Além da foto de infância, a diva pop ainda postou um vídeo de um dos shows de sua turnê. A tour de Sour irá passar pela Europa e América do Norte e teve todos os seus ingressos esgotados em quatro dias.

