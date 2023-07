O que Marília Mendonça deixou de herança? Saiba o valor do patrimônio milionário

Mãe de Marília Mendonça foi acusada de torrar herança milionária; confira o valor deixado pela cantora

A mãe da cantora Marília Mendonça, Dona Ruth gerou polêmica nas redes sociais após presentear o filho, João Gustavo, com um carrão de luxo. Os fãs ficaram indignados e acusaram a empresária de torrar o dinheiro deixado como herança pela cantora, que construiu um verdadeiro império durante a sua carreira.

O carrão avaliado em R$150 mil rendeu uma enxurrada de críticas para Dona Ruth. Entre os comentários, os fãs apontaram que o dinheiro deveria ficar guardado para o filho da cantora, o pequeno Léo, que tem apenas três anos: “Tô vendo essa senhora só torrar dinheiro adoidado. Aí, quando o garoto crescer, vamos ver o que vai acontecer“, disparou um.

No entanto, o valor gasto no veículo não representaria nem 1% do valor deixado por Marília Mendonça, que faleceu em um acidente aéreo em 2021. Um dos maiores fenômenos do sertanejo brasileiro, a cantora teria deixado uma fortuna avaliada em R$500 milhões, segundo informações divulgadas pelo programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, na época do acidente.

Além disso, Dona Ruth, que cuida da criação de Léo desde a morte da filha, também investiu na carreira de empresária e passou a atuar como influenciadora digital em suas redes sociais, portanto, a mãe da eterna Rainha da Sofrência tem a sua própria renda, além do patrimônio milionário que teria sido deixado pela cantora.

Mãe de Marília Mendonça diz que o neto a chama de 'mãe':

Em entrevista ao Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, Dona Ruth revelou que o neto, o pequeno Léo, fruto do relacionamento entre Marília Mendonça e Murilo Huff, passou a chamá-la de ‘mãe’, após a morte da cantora. A avó disse que ficou sentida com a atitude do menino, mas que entendeu a necessidade dele.