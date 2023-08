O que aconteceu com Victor e Leo? Dupla rompeu após caso de polícia

Cantor Leo Chaves abriu o jogo sobre fim da dupla Victor e Leo após polêmica de violência doméstica

Uma das duplas sertanejas mais populares dos anos 2000, Victor e Leo finalizaram os trabalhos há pouco mais de cinco anos. Com uma legião de fãs espalhadas pelo Brasil, os cantores ainda deixam dúvidas sobre o real motivo da pausa na carreira artística.

O fim da dupla Victor e Leo aconteceu em um momento turbulento na vida dos sertanejos. Isso porque Victor foi acusado de violência doméstica após sua esposa expor que foi vítima de agressão física enquanto estava grávida. Imagens chegaram a confirmar o momento de ataque do cantor.

Apesar da situação ter marcado negativamente o trabalho dos irmãos, Leo garantiu que a dupla não chegou ao fim apenas por isso. Em entrevista concedida ao jornalista Leo Dias, o cantor abriu o jogo e revelou que a relação dos dois já estava desgastada.

“Foi muito doído. Eu falo nas minhas palavras que foi uma decisão muito difícil a de aceitar que não dava mais certo; que não existia mais. Nós [Leo e o irmão Victor] estávamos vivendo um casamento que não existia mais. A gente estava indo para a estrada sofrer, tanto eu quanto ele”, disse ele.

“As pessoas não sabem o porquê da nossa pausa. Não foi por causa do erro do meu irmão. Antes disso a gente já tinha divergências de opiniões, do que queríamos em cima do palco, o que queríamos pro futuro e as pessoas já se sentiam isso. As pessoas viam o show do Victor e Leo e viam que eram duas pessoas que pensavam diferente”, completou.

Diante da confusão, o artista contou que eles agora seguem com a relação familiar saudável e não costumam discutir sobre cairreira. Segundo Leo Chaves, o transtorno poderia ter sido melhor administrado caso eles tivessem mais maturidade para o lado profissional.

Leia também: Leo Chaves revela atritos com o irmão, Victor, nos bastidores da carreira em dupla: 'Muita diferença'

"Pouco falamos sobre profissional e música. Nós voltamos a ser irmãos. Não tínhamos mais relação de irmãos. Não é só a questão pessoal, mas eu associo uma imaturidade nossa, na época, para administrar o nosso negócio”, declarou.

Em recente participação no programa Encontro, o artista já havia comentado como tem sido o trabalho solo, desde que se separou do irmão. Segundo ele, é diferente fazer shows sem a dupla. "O mais complicado é entender pra onde ir, porque depois que você vem de uma grande marca com fãs no Brasil inteiro, músicas conhecidas, você entende que o histórico de pessoas que terminaram uma dupla e foram para carreira solo, não é tão bom", desabafou.