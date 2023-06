Leo Chaves revela atritos com o irmão, Victor, nos bastidores da carreira em dupla: 'Muita diferença'

Em carreira solo, Leo Chaves relembra desentendimentos com o irmão, Victor, na época em que faziam shows juntos

O cantor Leo Chaves está em carreira solo há alguns anos e relembrou como eram os desentendimentos com o irmão, Victor, quando formavam uma dupla sertaneja. Ele contou que os dois tinham discussões nos bastidores, mas se amam como família.

“Ao mesmo tempo em que a gente se ama muito, a gente sempre teve muita diferença. A gente era hiena e leão”, disse ele no canal de André Piunti no YouTube, e completou: “Quando as diferenças vinham à tona, era uma loucura. A equipe ficava muito tensa também. Ao mesmo tempo em que gente tinha um ódio, a gente tinha amor”.

Então, ele relembrou que eles brigavam nos bastidores do The Voice Kids, da Globo. “A gente disfarçava bem porque parece que a gente é bom ator. Mas lembro de bastidores do The Voice Kids, quando entrava ao vivo, sorrisão bonito. Acabava e a gente xingava um ao outro”, contou.

A dupla chegou ao fim em 2018.

Simone relembra o fim da dupla com Simaria

A cantora Simone Mendes foi entrevistada pela repórter Ana Carolina Raimundi para o programa Fantástico, da Globo, e relembrou o fim da dupla com a irmã, Simaria. As duas anunciaram o fim da carreira juntas em meados de 2022 e ela desabafou sobre este período de rompimento profissional.

Na entrevista, a esposa de Kaká Dinizchegou a comparar o fim da dupla com a morte do seu pai. “Vou falar para você que foi a fase mais dura da minha vida, a dor mais terrível que vivi, comparada a perda do meu pai. Fiquei muitos dias sem dormir... crises de ansiedade. Foi muito difícil. Nossa, muito difícil”, disse ela.

Apesar do período de tristeza, Simone entregou que confia que isso tinha que acontecer. “Mas eu tive que entender que a vida tem um ciclo, que tem começo, meio e fim, que no final das contas eu acredito que sempre tem uma resposta do porquê que as coisas acontecem na vida da gente, sabe? Então, eu acredito que eu precisei viver isso para que a vida me mostra do porquê eu tenho que estar aqui, fazendo o que eu estou fazendo hoje, vivendo o que eu tenho que viver hoje. Há algo, há uma promessa sobre a minha vida para viver o que estou vivendo hoje”, comentou.