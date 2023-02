Nasce filho de Brendon Urie, cantor do Panic! At The Disco, segundo site

Cantor Brendon Urie anunciou o fim do Panic! At The Disco no dia 24 de janeiro, para focar em cuidar de seu filho

O cantor Brendon Urie (35) comemorou a chegada de seu primeiro filho! Segundo o site de fofocas norte-americano TMZ, há pouco menos de uma semana de anunciar o fim de sua banda, o Panic! At The Disco, o artista teve o primeiro bebê com Sarah Urie, sua esposa.

Em 24 de janeiro de 2023, Brendon decidiu anunciar aos fãs tão fiéis da banda que o fim havia chegado. O cantor preferiu se afastar do grupo de rock para concentrar suas energias em sua mais nova e completa família.

Eles farão apenas uma turnê de despedida, que começa em Viena, capital da Áustria, no dia 20 de fevereiro, roda a Europa e se encerra na cidade de Manchester, na Inglaterra, no dia 10 de março. O grupo já esteve no Brasil no ano de 2019.

“Bem, foi um passeio e tanto... Crescendo em Las Vegas, eu nunca poderia imaginar onde essa vida me levaria. Tantos lugares em todo o mundo e todos os amigos que fizemos ao longo do caminho. Mas, às vezes, uma jornada deve terminar para que uma nova comece. Temos tentado manter isso para nós mesmos, embora alguns de vocês possam ter ouvido falar... Sarah e eu teremos um bebê muito em breve!”, começou o artista, em comunicado oficial.

“Dito isso, vou encerrar este capítulo da minha vida e colocar meu foco e energia na minha família e, com isso, o Panic! At The Disco não existirá mais. Obrigado a todos pelo imenso apoio ao longo dos anos. Realmente não consigo colocar em palavras o quanto isso significou para nós. Esteja você aqui desde o início ou apenas nos encontrando, foi um prazer não apenas dividir o palco com tantas pessoas talentosas, mas também compartilhar nosso tempo com você. Eu amo vocês. Obrigado por existirem”, completou Brendon.