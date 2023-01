Banda Panic! At The Disco chega ao fim e o vocalista emite comunicado

Após quase duas décadas de sucesso, a banda Panic! At The Disco anuncia o fim da carreira nos palcos: 'Foi uma grande jornada'

A banda Panic! At The Disco chegou ao fim! Depois de 19 anos de parceria, o grupo anunciou que a parceria terminou e eles vão encerrar a banda durante a turnê pela Europa nos próximos meses. A revelação foi feita por meio de um comunicado escrito pelo vocalista Brendon Urie nas redes sociais.

No início do comunicado, ele falou sobre a trajetória da banda e contou que será pai em breve. "Bem, foi um passeio e tanto... Crescendo em Las Vegas, eu nunca poderia imaginar onde essa vida me levaria. Tantos lugares em todo o mundo e todos os amigos que fizemos ao longo do caminho. Mas às vezes uma jornada deve terminar para que uma nova comece. Temos tentado manter isso para nós mesmos, embora alguns de vocês possam ter ouvido falar... Sarah e eu estamos esperando um bebê muito em breve!", informou.

Logo depois, ele contimou o fim da banda. "Dito isso, vou encerrar este capítulo da minha vida e colocar meu foco e energia na minha família e, com isso, o Panic! At The Disco não existirá mais. Obrigado a todos pelo imenso apoio ao longo dos anos. Realmente não consigo colocar em palavras o quanto isso significou para nós. Esteja você aqui desde o início ou apenas nos encontrando, foi um prazer não apenas dividir o palco com tantas pessoas talentosas, mas também compartilhar nosso tempo com você. Eu amo vocês. Obrigado por existirem", declarou.