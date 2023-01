Multifacetado, ator de Sintonia faz turnê nacional e se inspira em Lady Gaga

Aos 24 anos, ator Bruno Gadiol já fez novela na Globo, participou do The Voice e não descarta entrada no BBB

O ano de 2023 já começou cheio de desafios e novas conquistas para o cantor e ator Bruno Gadiol (24). Com o lançamento de seu novo álbum de estúdio, intitulado Jovem, ele prepara uma turnê pelo Brasil e pretende continuar seu trabalho na atuação, conciliando shows e projetos audiovisuais.

"Quero ter uma carreira igual a da Lady Gaga, porque ao lembrar dela geralmente, primeiro pensamos como cantora, mas que também é uma atriz. Quero escolher projetos no audiovisual que eu goste, mas bombando a carreira musical ao mesmo tempo", explica o artista, em conversa com a CARAS Digital.

Ele, que já esteve na novela Malhação - Viva a Diferença (2017-2018) e nas séries As Five, do Globoplay, e Sintonia, da Netflix, diz que a carreira musical veio primeiro. "Em Sintonia, por exemplo, meu personagem começou a cantar porque a produção descobriu que eu já cantava na vida."

E para Gadiol a música acontece de forma tão natural que nem se sentiu nervoso ao realizar seu primeiro show ao vivo, que aconteceu em São Paulo, em meados de Janeiro deste ano. "Eu não estava com medo de entrar no palco, não estava nervoso. O tempo passou rápido no camarim. O que me acalma é saber que eu estou preparado e ter a minha equipe do lado."

Para o futuro, ele pretende lançar mais sete faixas inéditas, divulgadas na segunda parte de seu álbum até o mês de abril e trabalhar na turnê pelo Brasil. "Já tenho mais músicas planejadas para depois disso, e, no audiovisual, tem coisas que podem rolar, mas ainda não posso contar", completa, fazendo mistério sobre o que vem por aí.

A seguir, Gadiol comenta a possibilidade de entrar no Big Brother Brasil, os sonhos da carreira nacional e internacional, a sensação de subir ao palco pela primeira vez e sua relação com as redes sociais. Confira abaixo trechos editados da conversa.

Você começou sua turnê com shows pelo Brasil, e estreou pela primeira vez nos palcos de São Paulo. Como está sendo a sensação?

A sensação era de que eu estava em um sonho que eu ia acordar, quando eu vi todo mundo cantando todas as minhas músicas. O quanto as pessoas pularam do começo ao fim, foi realmente incrível de ver também. Foi a experiência mais incrível que eu já vivi até hoje.

Tem alguma parceria que você queira fazer na música? Um sonho mesmo!

Tenho um sonho de fazer um feat com a Gloria Groove aqui no Brasil, e um hiper mega sonho de fazer uma colaboração com a Ariana Grande, que é a maioral para mim. Sou apaixonado por ela desde os meus 15 anos.

Há algum ritmo que você tenha vontade de se aventurar? Sua música é mais voltada para o pop, queria misturar com outros?

Entendo a música pop como muita coisa. Meu próximo lançamento vira um funk na metade, e gosto de entender a música pop dessa forma. Eu gosto de fazer o que é verdadeiro para mim, artisticamente falando. Estou super aberto a testar outras coisas.

No seu Instagram, você é bem discreto quanto à vida pessoal, mostrando mais sobre seu trabalho! Como foi a escolha de usar a rede social dessa forma?

Em geral sou uma pessoa mais reservada, na vida mesmo. É natural para mim não mostrar muito da minha vida pessoal [nas redes sociais]. Então, não é uma escolha, é mais natural. Às vezes eu esqueço de postar algo que eu queria compartilhar, mas o Instagram fica mais para a minha carreira mesmo. Não acho que a minha vida pessoal é tão interessante assim, por mais que às vezes as pessoas se interessem mais por isso do que pelo nosso trabalho.

Você também já participou do reality The Voice. Como foi? Você entraria no BBB?

O The Voice foi uma experiência para o Brasil conhecer meu rosto, me conectar com pessoas novas e viver outras experiências. Mas entrar no BBB? Sim! Eu entraria.