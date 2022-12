Mulherengo ou não? Relembre os romances de John Mayer

Com rótulo de pegador, cantor John Mayer já namorou com diversas famosas como Taylor Swift e Katy Perry

John Mayer (45) por muitos anos foi considerado o crush de muita gente nos anos 2000, principalmente por conta de seus relacionamentos públicos. O artista já namorou diversas estrelas da música e da TV, sempre carregando o rótulo de pegador . No entanto, ele parece ter amadurecido e não se enxerga mais desta forma.

Em recente entrevista concedida ao podcast Call Her Daddy, o artista abriu o coração e confessou que não se interessa mais em namorar. Ele disse que o fato de ter parado de beber foi algo que mudou diretamente sua personalidade , tornando ele um pouco mais tímido.

“Namorar não é mais uma atividade codificada para mim, não existe em uma espécie de... não é mais padronizado. Realmente não namoro. Eu não acho que precise, para ser honesto. Parei de beber há uns seis anos, então não tenho a coragem líquida. Eu só tenho coragem seca", explicou.

Sobre a fama de mulherengo, ele afirmou que não é como algumas pessoas imaginam: "As pessoas ficariam surpresas em saber que eu não era tão assim. Tipo, sabe o meme do cara atrás da árvore? Era menos assim [disse, esfregando as mãos] e mais assim [mostrando olhar apavorado à sua volta]. Sempre foi dito para mim que isso não deveria acontecer".

EX-NAMORADAS FAMOSAS

Mas afinal, com quem John Mayer já teve relacionamentos? A lista do bonitão é longa e conta com nomes como as divas pops Katy Perry (38) e Taylor Swift (33), além das atrizes Jennifer Aniston (53), Minka Kelly (42) e Jennifer Love (43). Ele também já namorou com Jessica Simpson (42) e Vanessa Carlton (42).

Um dos namoros mais engajados de John certamente foi com Taylor Swift, que aconteceu entre 2009 e 2010. Na época, a artista estava despontando no cenário da música internacional com seus 19 anos. Apesar de breve, o namoro foi tão marcante que após o término os dois passaram a trocar farpas.

Magoada, Taylor então compôs a música Dear John . Em resposta a ex-namorada, o artista escreveu Paper Doll, presente no disco Paradise Valley. Apesar de não ter confirmado, muitos fãs de John conseguiram captar algumas alfinetadas para Swift.

Em 2012, John assumiu o namoro com Katy Perry e o romance gerou uma parceria musical em Who You Love . O casal aproveitou, inclusive, para lançar um videoclipe repleto de cenas quentes. Mas o relacionamento não foi duradouro e terminou dois anos depois, em 2014.

Outro namoro que ficou muito conhecido de John Mayer foi com a atriz Jennifer Aniston, em 2008. Apesar da popularidade do casal, eles não ficaram muito tempo juntos e acabaram encerrando o romance após nove meses . Segundo o cantor, eles não tinham química.

O bonitão até mesmo já teve um rápido envolvimento com a socialite Kim Kardashian (42). O affair aconteceu em 2010 e foi confirmado pelo site TMZ. Na época, eles tiveram alguns encontros em Nova York, mas não deu muito certo. No mesmo ano, Kim acabou engatando um relacionamento com Kris Humphries (37).