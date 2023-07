Morre Sinead O'Connor, cantora irlandesa, aos 56 anos

A morte da cantora Sinead O'Connor foi divulgada nesta quarta-feira, 26, pelo jornal Irish Times

A cantora irlandesa Sinead O'Connor faleceu aos 56 anos. A morte dela foi confirmada pelo jornal Irish Times nesta quarta-feira, 26. Porém, os detalhes sobre o que aconteceu com a cantora não foram revelados.

O primeiro álbum da artista foi lançado em 1987 e se chamava The Lion And The Cobra. Nascida em Dublin, na Irlanda, em 1966, ela fez sucesso com a música Nothing Compares 2U e conquistou o mundo com sua voz potente. Inclusive, a artista chegou a ser eleita a número um do ano de 1990 pela revista Billboard.

Em 2022, Sinead O'Connor viveu uma grande dor pessoal. Ela perdeu o seu filho Shane O'Connor, de apenas 17 anos. Ele foi encontrado sem vida na Irlanda após ter sido internado com depressão.

A cantora deixou outros três filhos. O último post dela nas redes sociais foi feito em 2016, quando mostrou uma foto em preto e branco com a legenda: “Ame a vida que tens e agradece o que és!”.

Morre Leny Andrade

A cantora Leny Andradefaleceu aos 80 anos de idade no dia 24 julho de 2023. Ela foi um ícone do jazz brasileiro, samba e bolero. A morte dela foi confirmada por sua equipe nas redes sociais com uma homenagem especial.

No post, a equipe dela disse: “A diva do jazz brasileiro, Leny Andrade, foi improvisar no palco eterno. Leny faleceu nessa manhã, cercada de muito amor. As informações do velório serão divulgadas em breve. A voz de Leny Andrade é eterna”.

A cantora estava internada no Hospital das Clínicas de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ela foi internada após uma piora em seu estado de saúde durante o tratamento de uma pneumonia, sendo que chegou a ficar intubada em junho.

Ela vivia no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, desde 2018. Ela estava longe dos palcos desde 2022 por causa de sua saúde, sendo que seu último single foi uma parceria com o pianista Gilson Peranzzetta.