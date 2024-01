Morre o cantor Rodriguinho Feitosa, de 17 anos, que já cantou com famosos

O cantor Rodriguinho Feitosa faleceu aos 17 anos após ficar internado em hospital no Agreste de Alagoas

O cantor Rodriguinho Feitosa morreu aos 17 anos de idade na última sexta-feira, 19, em Palmeira dos Índios, no Agreste de Alagoas. Ele faleceu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória enquanto estava internado para tratar uma hemorragia digestiva.

Ele era uma pessoa com deficiência e tinha mais de 30 mil seguidores nas redes sociais. Ele começou sua carreira no coral da igreja e cantando na escola. Com o tempo, ele conquistou o público de sua cidade e também teve a chance de cantar com grandes nomes da música, como Mano Walter, Nattanzinho, Tarcísio do Acordeon e João Gomes.

A prefeitura da cidade lamentou a morte dele. "A morte de Rodriguinho provocou forte comoção na cidade, pois ele irradiava alegria e era querido por todos. À família e amigos enlutados, prestamos os nossos sinceros sentimentos e o conforto que só Deus poder oferecer neste momento de intensa dor", informaram.

O corpo dele foi enterrado no Campo Santo Parque do Agreste no sábado, 20.

Filho de astro da série Trato Feito morre aos 39 anos

Integrante da família da série Trato Feito, que é exibida na TV a cabo brasileira, Adam Harrison morreu aos 39 anos. Ele é filho do protagonista da série, Rick Harrison, e sua morte foi confirmada pela família na imprensa norte-americana. Inclusive, a causa da morte foi anunciada.

Adam faleceu em decorrência de uma overdose e a família recebeu a notícia na sexta-feira, 19. No entanto, as circunstância da morte e a data do ocorrido ainda estão sob investigação pela polícia de Las Vegas.

“Nossa família está extremamente triste com a morte de Adam. Pedimos privacidade enquanto lamentamos sua perda”, informou um parente.

Adam era o segundo filho de Rick Harrison. Ele tinha um filho, Jake. No entanto, Adam não fez parte do elenco oficial da série Trato Feito, que fala sobre a loja de penhores da família.