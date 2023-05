Morre Andy Rourke, baixista da lendária banda The Smiths, aos 59 anos de idade

Baixista do The Smiths, Andy Rourke estava em tratamento contra um câncer no pâncreas

Nesta sexta-feira, 19, o mundo da música está de luto. Andy Rourke (1964 - 2023), baixista da lendária banda de rock, The Smiths, morreu aos 59 anos de idade. O músico inglês estava travando uma batalha contra um câncer no pâncreas.

A notícia foi dada por Johnny Marr, guitarrista e colega de Andy na banda, através de suas redes sociais, através de um texto emocionante. "Descanse em paz Andy Rourke”, começou o músico, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“Andy e eu nos conhecemos na escola em 1975. Nós éramos melhores amigos, indo para todo lugar juntos. Quando nós tínhamos 15 anos, eu me mudei para a casa dele com ele e seus três irmãos, e logo eu percebi que ele era uma pessoa rara que ninguém consegue não gostar”, continuou Johnny.

“Andy e eu passamos o tempo todo estudando música, nos divertindo e trabalhando para nos tornarmos os melhores músicos que poderíamos ser. Naquela época, Andy era um guitarrista e um bom nisso, mas foi quando ele pegou o baixo que ele encontrou sua verdadeira vocação e seu talento singular floresceu. Ao longo de nossa adolescência, tocamos em várias bandas ao redor de South Manchester antes de fazer nossa reputação com The Smiths de 1982 a 1987, e foi nesses discos dos Smiths que Andy reinventou o que é ser um baixista.”

“Eu estava presente em todas as tomadas de baixo de Andy em todas as sessões dos Smiths. Às vezes eu estava lá como produtor e às vezes apenas como seu orgulhoso companheiro e líder de torcida. Observá-lo jogar aquelas linhas de base deslumbrantes foi um privilégio absoluto e genuinamente algo de se ver. Mas uma vez que sempre me vem à mente foi quando me sentei ao lado dele na mesa de mixagem, vendo-o tocar seu baixo na música The Queen Is Dead. Foi tão impressionante que disse a mim mesmo: 'Nunca vou esquecer esse momento.' Mantivemos nossa amizade ao longo dos anos, não importa onde estivéssemos ou o que estivesse acontecendo e é uma questão de orgulho pessoal e também de tristeza que a última vez que Andy tocou no palco foi comigo e minha banda no Maddison Square Garden em setembro de 2022. Foi um momento especial que compartilhamos com minha família e sua esposa e alma gêmea Francesca. Andy sempre será lembrado como uma alma gentil e bonita por todos que o conheceram e como um músico extremamente talentoso por pessoas que amam a música. Bem feito Andy. Sentiremos sua falta irmão”, finalizou o guitarrista.