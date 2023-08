Misteriosa! Madonna dá pista sobre novas datas de turnê após internação que preocupou os fãs

Madonna adiou datas da 'Celebration Tour' após problema de saúde que a levou a ser intubada em UTI

Madonna fez suspense sobre as novas datas da turnê Celebration Tour, que ela precisou adiar devido à sua internação com uma infecção bacteriana grave, mas deu uma pista para os fãs no Instagram. Em um post nesta sexta-feira, 11, a rainha do pop avisou que já já vai voltar para a suas viagens.

"Toda arrumada e sem ter para onde ir", brincou Madonna. "Mas em breve, muito em breve, estarei viajando até vocês", adiantou a cantora, que ainda usou a hashtag. #celebrationtour . Os fãs da diva comemoraram nos comentários da publicação: “Essa mulher faz tudo! Por isso é a rainha”, falou um, “EBA!! Não vejo a hora”, comemorou outro, “Amem que você já está bem, não se force a voltar só por nós… te esperaremos”, ressaltou outro fã.

A Celebration Tour comemora os 40 anos de carreira da rainha do pop. Ela já tinha shows agendados nos Estados Unidos e Brasil, além de rumores de apresentações na América Latina e Ásia, quando foi encontrada desacordada em seu apartamento em Nova York.

No fim do mês de junho, Madonna precisou ser internada na UTI para cuidar de sua saúde. Segundo o comunicado por Guy Oseary, seu empresário de longa data, a cantora contraiu uma infecção bacteriana grave e foi encontrada desacordada em seu banheiro. O quadro teria sido sério o suficiente para que a estrela precisasse ser entubada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna)

Madonna reaparece nas redes sociais após grave infecção: "Obrigada"

Após sofrer grave infecção bacteriana, a cantora Madonna retornou a suas redes sociais nesta terça-feira, 18. Com direito a post no feed e nos stories, a artista tranquilizou os fãs ao dar as caras no Instagram.

Madonna agradeceu as boas energias dos fãs ao posar junto de dezenas de rosas. "Uma única rosa pode ser meu jardim. Um único amigo, meu mundo", escreveu a cantora, em inglês, na legenda da publicação.

Junto da foto, ela compartilhou outros dois registros em seus stories. Lá, a Rainha do Pop apareceu agarrada em um grande bicho de pelúcia lilás, que provavelmente foi um mimo presenteado à cantora durante sua doença.