Madonna reaparece nas redes sociais após grave infecção: "Obrigada"

A cantora Madonna publicou sua primeira foto em redes sociais após infecção grave e agradeceu o apoio dos fãs

A Rainha do Pop está de volta! Após sofrer grave infecção bacteriana, a cantora Madonna retornou a suas redes sociais nesta terça-feira, 18. Com direito a post no feed e nos stories, a artista tranquilizou os fãs ao dar as caras no Instagram.

Madonna agradeceu as boas energias dos fãs ao posar junto de dezenas de rosas. "Uma única rosa pode ser meu jardim. Um único amigo, meu mundo", escreveu a cantora, em inglês, na legenda da publicação.

Junto da foto, ela compartilhou outros dois registros em seus stories. Lá, a Rainha do Pop apareceu agarrada em um grande bicho de pelúcia lilás, que provavelmente foi um mimo presenteado à cantora durante sua doença.

Nos comentários, os fãs e amigos celebraram sua recuperação. "Nós te amamos Rainha Mãe", escreveu a jurada de RuPaul's Drag Race, Michelle Visage."Você está tão bonita... Estou feliz que você está melhor a cada dia", declarou fã. "Nós sentimos sua falta. Estou grato que você está de volta", disse outro.

A internação de Madonna

No fim do mês de junho, Madonnaprecisou ser internada na UTI para cuidar de sua saúde. Segundo o comunicado por Guy Oseary, seu empresário de longa data, a cantora contraiu uma infecção bacteriana grave e foi encontrada desacordada em seu banheiro. O quadro teria sido sério o suficiente para que a estrela precisasse ser intubada.

A rainha precisou adiar sua turnê de comemoração de 40 anos de carreira para focar em sua saúde. Ela se recupera em casa desde o começo de julho.

Madonna deixa instruções sobre fortuna de 4,1 bilhões

Depois de sua passagem assustadora pela UTI, Madonna estabeleceu instruções rígidas sobre sua imagem e fortuna estimada em mais de US$ 850 milhões, cerca de R$ 4,1 bilhões, em caso de sua passagem.

Segundo o jornal britânico The Sun, a cantora se encontrou recentemente com executivos responsáveis pela administração de sua carreira. Juntos, eles decidiram os rumos que deverão ser dados às suas criações após sua morte.

O jornal noticiou que Madonna foi enfática ao proibir o uso de hologramas com sua imagem em shows póstumos, já que ela considera o resultado de práticas do tipo "questionáveis". A cantora também decidiu separar seus fundos e os direitos de suas músicas igualmente entre seus seis filhos - Lourdes, Rocoo, David, Mercy, Estere e Stelle - com o intuito de não gerar futuras tensões entre os irmãos.