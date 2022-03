Miley Cyrus diz que seu show no Lollapalooza Brasil será dedicado a Taylor Hawkins

O baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, faleceu na última sexta-feira, 25, e irá receber uma homenagem de Miley Cyrus

A cantora Miley Cyrus (26) usou seu perfil no Instagram para lamentar a morte de Taylor Hawkins (1972 - 2022), e anunciou que seu show no Lollapalooza Brasil será dedicado ao baterista do Foo Fighters.

Miley publicou uma foto do músico rindo enquanto toca bateria e escreveu: “É assim que eu sempre vou me lembrar de você”.

Em seguida, Miley completou anunciando que seu show no Brasil neste sábado, 26, será dedicado ao baterista.

Taylor Hawkins morreu na última sexta-feira, 25, e a banda emitiu um comunicado oficial durante a noite: “A família Foo Fighters está devastada pela trágica e prematura perda do nosso amado Taylor Hawkins”.

O baterista, integrante do Foo Fighters, iria subir ao palco do Lollapalooza Brasil no próximo domingo, 27.