Melody revela projetos futuros e conta o que deseja fazer após os 18 anos: "Ganhar o mundo"

Em entrevista à CARAS Brasil, Melody falou sobre futuro e como aos poucos tem planejado os próximos passos de sua carreira

Destaque na música brasileira de 2023, Melody (16) tem se preparado aos poucos para se tornar uma das maiores artistas pop do país. Prova disso é a forma como ela tem bem definido os próximos passos de sua carreira. Durante o TikTok Awards nesta terça-feira, 12, ela deu uma entrevista à CARAS Brasil e confessou que já tem pensado nos seus 18 anos.

Sem nenhuma modéstia, Melody fez um balanço de seu ano e contou que teve um ótimo retorno profissional. Depois de bombar nas plataformas digitais com diversas canções, ela não tem dúvida que 2023 foi um ano positivo.

"Os anos passam e ficam cada vez melhores, graças a Deus. Todos os anos, independente de qualquer coisa, eu estouro mais ou menos umas três músicas. E ano que vem eu espero pelo menos umas cinco. Enfim, foi um ano muito bom", afirmou ela ao jornalista Daniel Palomares.

Apesar de exalar uma energia e visual de uma jovem de pouco mais de 18 anos, Melody disse que já tem pensado à frente de seu tempo. A adolescente afirmou que tem se planejado aos poucos para conquistar o mercado internacional.

"Meu projeto é ser uma cantora maior no Brasil e caminhando para fora também, porque meu sonho é ganhar o mundo inteiro. Então eu espero estar muito avançada e eu vou estar", disse ela, com firmeza. Mas assim como qualquer outro adolescente, ela tem sonhos comuns: "Também quero dirigir carros".

Leia também: Ivete Sangalo pede à Xuxa e Eliana para entrar no 'grupo das loiras': 'Aprender'

Ainda durante o bate-papo, Melody comentou sobre as expectativas dos fãs de um dia vê-la em uma apresentação ao vivo com Ana Castela. No último ano elas bombaram com a música Pipoco, mas poucas vezes chegaram a fazer uma performance grandiosa para o público.

Estrelas do Tiktok Awards 2023, as duas não preparam o presente que os fãs tanto pedem. "Quem sabe numa próxima né?", lamentou Melody, que garantiu que no próximo ano terão novidades com outros artistas: "Podem esperar muitos feats, muitos lançamentos, muita coisa boa".