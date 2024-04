MC Ryan é levado à sede da Polícia Federal em São Paulo; saiba o motivo

Nesta quinta-feira, 11, o cantor MC Ryan foi escoltado até a sede da Polícia Federal de São Paulo devido divergência em dados de carro de luxo

Na tarde desta quinta-feira, 11, MC Ryan foi levado para a sede da Polícia Federal em São Paulo. Segundo informações do capitão Marvin, da Polícia Militar, a condução ocorreu apenas para averiguação.

De acordo com a reportagem transmitida pelo Cidade Alerta, da Record, o cantor estaria com uma Ferrari, avaliada em R$ 5 milhões, apreendida. Segundo o jornalista Luiz Bacci, a documentação do veículo estaria com restrições por lavagem de dinheiro de organização criminosa. Um dos indícios foi que a placa informava carro na cor preta, mas o carro era vermelho.

Nas imagens concedidas pela emissora, Ryan está aparentemente sendo escoltado por policiais e as informações preliminares indicam que não se trata de uma prisão.

A ida de MC Ryan para a sede da PF ocorreu após abordagem da Polícia Militar. “É uma averiguação, os policiais militares consultaram essa placa desse veículo de luxo e no sistema, há uma divergência de cor. Por essa divergência, que poderia ser um carro roubado ou do tipo, preferimos averiguar”, pontuou ao Brasil Urgente.

Outro motivo para sua ida à sede da Polícia Federal foi o bloqueio de um processo feito pela PF. “Dentro do carro não há nada ilícito, mas a placa aponta um bloqueio e esse processo estaria sob responsabilidade da Polícia Federal. Não há uma noção ainda se é um bloqueio administrativo, criminal, por isso os agentes preferiram mandar ele para a PF para averiguar”, afirmou.

Ao deixar a delegacia, o MC apareceu sorridente e conversou com os jornalistas que estavam no local. A última informação até o momento é de que o carro realmente era na cor preta e foi envelopado na cor vermelha. O veículo estaria em nome da gravadora GR6, que gerencia a carreira de Ryan.

MC Ryan compra carro de valor milionário para filha recém-nascida

Em janeiro deste ano, o cantor MC Ryan surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao revelar que presenteou sua filha recém-nascida, Zoe, com um carro de luxo avaliado entre três a cinco milhões de reais. A surpresa generosa chegou antes mesmo da pequena, que é fruto do relacionamento com a influenciadora Giovanna Roque, completar seu primeiro mês de vida.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, Ryan dividiu detalhes de seu gesto extravagante. O funkeiro, que comprou o veículo luxuoso na cor laranja, apostou em uma roupa do mesmo tom para posar ao lado de sua nova aquisição, com a filha em seu colo. Zoe, que também usa uma roupinha na paleta do carro, aparece dormindo no colo do pai.

Ryan ainda compartilhou alguns registros se divertindo ao pilotar o presente de sua primeira herdeira. Em um dos registros, o cantor vibrou com sua conquista: “Ai família, e pensar que a gente só vê essa realidade aqui com a rapaziada do sertanejo? Se vê uns caras do Brasil portando isso aqui tinha que ser um Gusttavo Lima da vida”, iniciou.

“Funkeiro quando lançava um bagulhinho mesmo ele era envolvido com tráfico. Hoje em dia nós vemos que estamos vencendo mesmo, colocando o funk em seu devido lugar. Esse ano que passou ai fiquei em top um Brasil, mano. Bagulho doido. Vê o funk com essa estrutura é onde deveríamos estar”, ele celebrou enquanto acelerava o carro.

Na legenda, o funkeiro comemorou o presente da filha: “​​Meu nome é Zoe essa é minha primeira conquista”, escreveu Ryan, que recebeu elogios nos comentários: “Se lançou a Navucha! Parabéns Gordinho, vou trabalhar pra pegar a minha”, disse o influenciador Mítico. “Um condomínio só nos valor do carro”, comentou MC Don Juan.