Tudo isso? MC Ryan compra carro de valor milionário para filha recém-nascida

MC Ryan impressiona ao comprar carro luxuoso de presente para filha, Zoe, que está prestes a completar seu primeiro mês de vida

Nesta quinta-feira, 11, o cantor MC Ryan surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao revelar que presenteou sua filha recém-nascida, Zoe, com um carro de luxo avaliado entre três a cinco milhões de reais. A surpresa generosa chegou antes mesmo da pequena, que é fruto do relacionamento com a influenciadora Giovanna Roque, completar seu primeiro mês de vida.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Ryan dividiu detalhes de seu gesto extravagante. O funkeiro, que comprou o veículo luxuoso na cor laranja, apostou em uma roupa do mesmo tom para posar ao lado de sua nova aquisição, com a filha em seu colo. Zoe, que também usa uma roupinha na paleta do carro, aparece dormindo no colo do pai.

Ryan ainda compartilhou alguns registros se divertindo ao pilotar o presente de sua primeira herdeira. Em um dos registros, o cantor vibrou com sua conquista: “Ai família, e pensar que a gente só vê essa realidade aqui com a rapaziada do sertanejo? Se vê uns caras do Brasil portando isso aqui tinha que ser um Gusttavo Lima da vida”, iniciou.

“Funkeiro quando lançava um bagulhinho mesmo ele era envolvido com tráfico. Hoje em dia nós vemos que estamos vencendo mesmo, colocando o funk em seu devido lugar. Esse ano que passou ai fiquei em top um Brasil, mano. Bagulho doido. Vê o funk com essa estrutura é onde deveríamos estar”, ele celebrou enquanto acelerava o carro.

Na legenda, o funkeiro comemorou o presente da filha: “​​Meu nome é Zoe essa é minha primeira conquista”, escreveu Ryan, que recebeu elogios nos comentários: “Se lançou a Navucha! Parabéns Gordinho, vou trabalhar pra pegar a minha”, disse o influenciador Mítico. “Um condomínio só nos valor do carro”, comentou MC Don Juan.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOLOLO 🫶🏽 (@imcryansp)

Vale lembrar que o padrinho de Zoe, o cantor MC Daniel, já tinha prometido presentear a menina com um carro em seu aniversário de um ano assim que ela chegou ao mundo: "A filha do Ryan é minha afilhada, eu sou padrinho zica. Vou te dar bicicleta, com um ano eu vou dar um carro, com dois vou dar uma mansão", o funkeiro prometeu ao amigo.

MC Daniel lota maternidade com presentes:

No final do ano passado, o cantor MC Daniel surpreendeu os seguidores ao mostrar nas redes sociais que presenteou a filha recém-nascida de MC Ryan SP com dezenas de presentes. Padrinho da pequena, ele cobriu a pequena de mimos ainda na maternidade e mostrou tudo em cliques nas redes sociais; veja o clique que viralizou na web.