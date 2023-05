MC Guimê volta aos palcos após polêmica no BBB 23 e separação de Lexa

Nas redes sociais, MC Guimê mostrou alguns bastidores de sua volta aos palcos após as últimas polêmicas

MC Guimê (30) voltou a se apresentar pela primeira vez após as últimas polêmicas envolvendo seu nome. O cantor, vale lembrar, estava afastado dos palcos desde que foi expulso do BBB 23 e se separou da cantora Lexa (28).

Nesta sexta-feira, 5, o cantor se apresentou em Fernandópolis, no interior de São Paulo, e nas redes sociais, ele mostrou alguns detalhes dos bastidores como uma foto no espelho em seu camarim, colocando o fone antes da apresentação, além do momento que atendeu seus fãs.

Depois, Guimê aproveitou para fazer um agradecimento. "Obrigado a Deus e a vocês que somam com nóis! Fé & marcha!", escreveu o funkeiro no Twitter neste sábado, 6.

Confira as publicações de MC Guimê sobre a volta aos palcos:

1 - se olhando no espelho 🪞 pic.twitter.com/7WZOCBIGWp — MC GUIME 💎 (@mcguime) May 6, 2023

2 - colocando o fone 🎶 pic.twitter.com/3UJJyMXROq — MC GUIME 💎 (@mcguime) May 6, 2023

3 - fazendo a selfie 🤳🏽 pic.twitter.com/B5EysnSp1E — MC GUIME 💎 (@mcguime) May 6, 2023

5 - mood Yasin 🕺🏽😂 pic.twitter.com/cWujyeb2ei — MC GUIME 💎 (@mcguime) May 6, 2023

Obrigado a Deus e a vcs q somam com nóis!



Fé & marcha! — MC GUIME 💎 (@mcguime) May 6, 2023

Mãe de Lexa rebate críticas após defender MC Guimê

Mãe da cantora Lexa, a empresária Darlin Ferratry deu o que falar nas redes sociais após gravar vídeos defendendo o cantor MC Guimê. Isso porque Guimê e Lexa estão afastados durante uma crise no casamento após a participação dele no BBB 23, do qual ele foi expulso sob acusação de importunação sexual. Agora, ela se defendeu das críticas que recebeu ao defender o cantor.

Em conversa com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, Darlin reafirmou a sua decisão de fazer o post em defesa do cantor. "Sim, reafirmo cada palavra que pronunciei com amor no coração e que estava presa na minha garganta e alma. Peço também que sejamos livres em nossas redes sociais para nos expressarmos da maneira que achamos que devemos nos expressar", disse ela.

"E peço também que lembrem-se que no final do dia devemos ter praticado o bem pelo menos uma única vez a alguém e termos na consciência que demos o nosso melhor e entregamos a nossa verdade a quem nos ouve e nos tem como alguém que faz a diferença em suas vidas direta ou indiretamente. Resumindo: mais amor nas redes sociais."

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!