Mãe de Lexa rebate críticas após defender MC Guimê: 'Mais amor'

Darlin Ferratry, mãe de Lexa, se pronuncia novamente em defesa de MC Guimê, que está afastado da cantora

Mãe da cantora Lexa, a empresária Darlin Ferratry deu o que falar nas redes sociais após gravar vídeos defendendo o cantor MC Guimê. Isso porque Guimê e Lexa estão afastados durante uma crise no casamento após a participação dele no BBB 23, do qual ele foi expulso sob acusação de importunação sexual. Agora, ela se defendeu das críticas que recebeu ao defender o cantor.

Em conversa com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, Darlin reafirmou a sua decisão de fazer o post em defesa do cantor. "Sim, reafirmo cada palavra que pronunciei com amor no coração e que estava presa na minha garganta e alma. Peço também que sejamos livres em nossas redes sociais para nos expressarmos da maneira que achamos que devemos nos expressar", disse ela.

E completou: "E peço também que lembrem-se que no final do dia devemos ter praticado o bem pelo menos uma única vez a alguém e termos na consciência que demos o nosso melhor e entregamos a nossa verdade a quem nos ouve e nos tem como alguém que faz a diferença em suas vidas direta ou indiretamente. Resumindo: mais amor nas redes sociais".

Relembre a declaração de Darlin Ferratry sobre MC Guimê

Em um depoimento nas redes sociais, Darlin Ferratry defendeu MC Guimê."Eu preciso falar, eu preciso tirar o que está aqui dentro. Eu preciso. Eu quero falar do MC Guimê, eu quero falar do vídeo que eu acabei de ver, que cortou meu coração no meio. Eu conheço o Guimê há muitos anos, ele sempre foi um cara do bem, um gentleman comigo e toda a minha família. Ele sempre foi um amor com a minha filha, levou ela para o altar, honrou minha filha. Minha filha sempre foi apaixonada por ele", afirmou.

"Ele entrou no programa, ele errou, mas está pagando muito caro por isso. Tudo bem. Ele tem que pagar na Justiça, ele está se resolvendo, mas ele sofre muito. Hoje é a final do Big Brother, e eu sei que ele está sofrendo demais. Eu acabei de ver esse vídeo que ele postou, eu só estou chorando porque somos seres humanos e todos merecem uma segunda chance. Ele merece uma segunda chance na vida dele. Essa compaixão que eu peço é no sentido de que ele é um cara que trabalha, é batalhador, lança as músicas dele. E ver o que eu acabei de ver, me deixou muito emocionada. Infelizmente ele não vai poder estar na final, mas ele entrou nesse programa com um objetivo, sempre foi sonhador e guerreiro", pontuou.

Por fim, Darlin confessou que está na torcida para que Lexa perdoe o ex-marido e reate a relação deles. "Eu rezo todos os dias para a minha filha perdoar ele de coração e alma, e reatar esse casamento, do fundo da minha alma, eu peço. Ele é um cara muito do bem. Só quem conhece realmente ele é que sabe como ele é bom, e o coração dele é bom", completou.