Martinho da Vila enfrenta batalha na justiça por causa da aposentadoria

Martinho da Vila abre processo na justiça contra o INSS após ter problema com o pagamento de sua aposentadoria

O cantor Martinho da Vila enfrenta uma batalha judicial. Segundo o colunista Leo Dias, ele abriu um processo contra o INSS por causa de um problema em sua aposentadoria.

O colunista contou que o serviço do governo alegou que o artista não realizou a prova de vida e sua aposentadoria foi bloqueada. O episódio aconteceu em julho de 2021. Desde então, ele está sem receber seus direitos.

Com isso, Martinho entrou na justiça e pede que o pagamento seja restabelecido. O artista deixou de receber cerca de R$ 80 mil e precisou entrar com o processo na Justiça Federal por meio da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Por enquanto, ele não se pronunciou sobre o caso.

Martinho da Vila faz rara aparição com a esposa

O cantor Martinho da Vila aproveitou uma viagem com a esposa, Cléo Ferreira, e foi flagrado pelos paparazzi ao desembarcar em um aeroporto no Rio de Janeiro. Os dois fizeram a rara aparição juntos em público.

O casal foi fotografado enquanto circulava pelo aeroporto com suas bagagens e o cantor esbanjou simpatia ao acenar para os fotógrafos quando viu que estava sendo fotografado no local.

Vale lembrar que Martinho e Cleo estão casados há mais de 30 anos e renovaram os votos de casamento há poucas semanas em uma celebração realizada pelo padre Júlio Lancellotti no Teatro J.Safra, em São Paulo.

Atualmente, o cantor está com 85 anos de idade e a esposa dele tem 51 anos – sendo 34 anos mais jovem do que ele. Em uma entrevista no programa Roda Viva, da TV Cultura, Martinho da Vila elogiou a esposa. “Ela é a minha musa principal. O que eu já fiz de música para ela, foram inúmeras... Ela é tão importante na minha vida que, além de mulher, é uma grande amiga, ela é minha fã número 1, ela ouve minhas músicas... Ela cuida de mim. Ela vibra quando eu recebo uma homenagem, uma coisa qualquer, mais do que eu. Eu tenho a responsabilidade de não ficar doente, de me cuidar além do que ela me cuida. Se eu ficar doente, ela fica doente também, eu acho”, disse ele.

Foto: Pereira / AgNews