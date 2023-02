Martinho da Vila faz rara aparição com a esposa, Cléo Ferreira

Martinho da Vila recebe o carinho da esposa, Cléo Ferreira, em noite especial de lançamento do seu novo projeto

O cantor Martinho da Vila (84) viveu uma noite especial na última segunda-feira, 6. Ele fez uma noite de sessão de autógrafos de sua biografia, chamada Memórias de Teresa de Jesus, que foi escrita por ele e por Salgado Maranhão.

Durante o evento, ele fez uma rara aparição em público com a esposa, Cléo Ferreira. Os dois posaram sorridentes e lado a lado. Eles estão casados desde 1993 e tiveram dois filhos juntos.

Em uma entrevista no programa Roda Viva, da TV Cultura, Martinho da Vila elogiou a esposa. “Ela é a minha musa principal. O que eu já fiz de música para ela, foram inúmeras... Ela é tão importante na minha vida que, além de mulher, é uma grande amiga, ela é minha fã número 1, ela ouve minhas músicas... Ela cuida de mim. Ela vibra quando eu recebo uma homenagem, uma coisa qualquer, mais do que eu. Eu tenho a responsabilidade de não ficar doente, de me cuidar além do que ela me cuida. Se eu ficar doente, ela fica doente também, eu acho”, disse ele.

Veja a foto de Martinho da Vila com a esposa:

Fotos: Victor Chapetta - Agnews