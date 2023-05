Martinho da Vila faz renovação dos votos de 30 anos de casamento com Cléo Ferreira

No palco, Martinho da Vila e Cléo Ferreira renovam os votos de casamento com a benção do padre Júlio Lancellotti

O cantor Martinho da Vila reafirmou os seus votos de casamento com a esposa, Cléo Ferreira, em uma cerimônia intimista e encantadora. Os dois receberam a benção do padre Júlio Lancellotti no último final de semana enquanto estavam no palco de um teatro.

Nas redes sociais, eles compartilharam o vídeo com imagens de como foi o momento da benção, que contou com o casal sorridente.

Cléo compartilhou uma declaração que ouviu do padre na celebração. “Celebrar o amor é sempre muito forte. Para conhecer bem uma pessoa, existe o ditado que fala que é preciso comer um saco de 30quilos de sal juntos. O sal é o sabor, é o tempero. Comer juntos 30 quilos, leva, provavelmente 30 anos. Então vocês estão no caminho!”, disse o Padre ao casal".

Eles estão casados desde 1993 e tiveram dois filhos juntos. Em uma entrevista no programa Roda Viva, da TV Cultura, Martinho da Vila elogiou a esposa. “Ela é a minha musa principal. O que eu já fiz de música para ela, foram inúmeras... Ela é tão importante na minha vida que, além de mulher, é uma grande amiga, ela é minha fã número 1, ela ouve minhas músicas... Ela cuida de mim. Ela vibra quando eu recebo uma homenagem, uma coisa qualquer, mais do que eu. Eu tenho a responsabilidade de não ficar doente, de me cuidar além do que ela me cuida. Se eu ficar doente, ela fica doente também, eu acho”, disse ele.