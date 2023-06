Martinho da Vila faz rara aparição com a esposa, que é 34 anos mais jovem do que ele

Pouco depois de renovar os votos de casamento, Martinho da Vila é flagrado em rara aparição em público com a esposa, Cléo Ferreira

O cantor Martinho da Vila aproveitou uma viagem com a esposa, Cléo Ferreira, e foi flagrado pelos paparazzi ao desembarcar em um aeroporto no Rio de Janeiro. Os dois fizeram a rara aparição juntos em público na noite de quarta-feira, 22.

O casal foi fotografado enquanto circulava pelo aeroporto com suas bagagens e o cantor esbanjou simpatia ao acenar para os fotógrafos quando viu que estava sendo fotografado no local.

Vale lembrar que Martinho e Cleo estão casados há mais de 30 anos e renovaram os votos de casamento há poucas semanas em uma celebração realizada pelo padre Júlio Lancellotti no Teatro J.Safra, em São Paulo.

Atualmente, o cantor está com 85 anos de idade e a esposa dele tem 51 anos – sendo 34 anos mais jovem do que ele. Em uma entrevista no programa Roda Viva, da TV Cultura, Martinho da Vila elogiou a esposa. “Ela é a minha musa principal. O que eu já fiz de música para ela, foram inúmeras... Ela é tão importante na minha vida que, além de mulher, é uma grande amiga, ela é minha fã número 1, ela ouve minhas músicas... Ela cuida de mim. Ela vibra quando eu recebo uma homenagem, uma coisa qualquer, mais do que eu. Eu tenho a responsabilidade de não ficar doente, de me cuidar além do que ela me cuida. Se eu ficar doente, ela fica doente também, eu acho”, disse ele.

Fotos: Pereira / AgNews

A história de amor de Martinho da Vila e Cléo Ferreira

Em uma visita na Ilha de CARAS, Martinho da Vila contou como conheceu a esposa, Cléo Ferreira. Os dois estão juntos desde 1993. Eles se conheceram nos bastidores da gravação de um clipe dele. “Tinha sofrido um acidente, estava com a perna engessada e Cléo, que participava do trabalho, me ajudou muito. Conversamos, tiramos fotos e trocamos telefone. De cara, a achei linda, doce... Desde então, nunca mais a soltei. Eu, que nunca quis subir ao altar, me rendi e casei com tudo a que tinha direito”, afirmou ele.

Por sua vez, Cléo deu a sua versão da história. "Ele pegou meu telefone. Sou gaúcha, fui passar as festas de fim de ano com a família e Martinho ligou dizendo que precisava ir até lá para me entregar as fotos que tínhamos feito no dia da gravação do clipe. Vi que tinha alguma coisa, afinal, ninguém se despenca para outra ponta do país só para entregar fotografias. A partir de então, as coisas foram acontecendo e a gente começou aquele namoro bonitinho de se encontrar, conversar, pegar na mão...", relembrou.

Inclusive, ela comentou sobre a diferença de idade entre eles, já que ela é 33 anos mais nova do que ele. "Vi que estava realmente apaixonada quando ele fez uma longa viagem, no quarto mês de ‘namorinho’. Caí doente. Tive uma febre terrível. O médico diagnosticou, eu estava doente de saudade. O início da relação foi um processo inconsciente. Quando percebi, já tinha acontecido. Nunca senti a diferença de idade, nem ele. Há, inclusive, quem diga que sou mais velha. Não bebo, não fumo, não saio... Sou mais caxias, quietinha", afirmou.