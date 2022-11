Marido de Simone Mendes veta música nova de seu primeiro álbum solo

Kaká Diniz está ajudando a esposa Simone Mendes no processo de produção de seu novo álbum após se separar de Simaria

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 16h07

Em processo de criação e produção de seu novo álbum, a cantora Simone Mendes (38) está tentando decidir o repertório que irá compor o primeiro projeto sem a sua irmã, Simaria (40). Porém, a cantora acabou gravando uma música que foi vetada momentaneamente por seu marido, Kaká Diniz (37).

O empresário está ajudando a amada na produção e criação de seu primeiro álbum solo, e acabou vetando a música por acreditar que ela tem potencial para um trabalho futuro da artista.

Simone mostrou um pouco dos bastidores da gravação e audição da escolha das faixas que farão parte do álbum. Os produtores revelaram que a ideia é lançar quatro músicas nos próximos meses, e depois soltar o projeto completo.

Depois que cantou a música, o marido deu sua opinião: "Eu gostei muito dessa música, mas para uma próxima. Vamos precisar de músicas sobrando também, então é bom ter. A música é boa, é mais para aproveitar. Eu não colocaria essa nas oito, mas é legal", disse Kaká, no vídeo que foi postado no canal de YouTube da cantora.

"As outras você vai segurando até aguentar. Depois de gravar as oito, ou dez, aí a gente pode escolher uma", completou um dos produtores de Simone. Ela interrompeu a discussão para falar que não quer nada com muita ostentação.

"Eu quero uma simplicidade. Não quero grandiosidade, agora não. Quando as músicas acontecerem, a gente faz um bacana", decretou a cantora durante a escolha do repertório de seu álbum.

Confira os bastidores da escolha de repertório do álbum de Simone:



Um ano após a morte, Simone homenageia Marília Mendonça: "Sempre foi única"

No último sábado, 05, completou um ano do trágico acidente que teve como vítima a cantora Marília Mendonça. E a cantora Simone Mendes aproveitou para prestar homenagem para a artista.

No Instagram, ela lembrou de uma foto na qual aparece abraçada com a Rainha da Sofrência, falando sobre a falta que ela faz, não só para o cenário da música sertaneja, mas para a vida de todos e da própria Simone.

"Um ano que existe um espaço vazio na vida de todos que lhe amava, um vazio na falta de alguém que jamais será substituída, sempre foi única. A gente se falava pouco, mas ela sempre me tratou com tanto carinho que eu me sentia amada. Você sempre foi a verdadeira rainha, no palco e na vida", disse a irmã de Simaria na legenda da publicação.