Mariana de Moraes explica por que não compõe músicas: "Não dá para forçar"

Durante o especial CARAS Inverno, a cantora Mariana de Moraes revelou detalhes sobre carreira e refletiu sobre a indústria musical

Prestes a completar 40 anos de carreira, a atriz e cantora Mariana de Moraes (53), confessou que não se interessa em ser reconhecida como compositora. Em participação no especial CARAS Inverno, a neta de Vinícius de Moraes (1913-1980) destacou que prefere dar voz a compositores brasileiros. "Não dá para forçar", declarou.

"O Brasil é um país de compositores extraordinários, você vai no show da Bethânia, você consegue ouvir 20 músicas de 20 pessoas extraordinárias. Eu tenho uma voz bonita e sou apaixonada por composições, aí eu fico pensando: 'Pô, eu vou fazer uma música, talvez, medíocre? E quem vai cantar as músicas dessas pessoas?'" , desabafou.

A artista completou dizendo que não se sente pressionada a apresentar canções originais ao público, já que fica mais à vontade apresentando composições que a emocionam e que as pessoas precisam conhecer.

"Tudo tem uma função. Entender que existem papéis na vida e esse papel de intérprete, eu adoro. Eu fui atriz e como cantora, eu conheço muito repertório, por causa da minha família. Só meu avô tem umas 500 músicas extraordinárias", disse.

Apesar de não gostar de exercer o papel de compositora, Mariana contou que chegou a escrever algumas canções, mas não foi algo que lhe agradou: " Fiz umas músicas bonitinhas, mas não é uma coisa que me chama. Aí eu vou forçar a barra porque eu quero ficar rica? Porque o autor ganha mais do que o cantor, porque ele é dono da música".

Leia também: Bárbara Borges assume ciúmes de Iran Malfitano e revela ligação espiritual

A famosa, que já estrelou novelas como Olho por Olho e Vale Tudo, apontou que o preço da fama e do dinheiro, às vezes, vem acompanhado da baixa qualidade e ela não compartilha do mesmo interesse que certos artistas. " Tem muita gente compondo músicas mais ou menos, da minha geração e de outras, que estão muito bem, com dinheiro, mas não vão durar e fazer 110 anos como o Vinícius . É uma coisa passageira, não se iludam. Pode ser a pessoa mais famosa do mundo, mas não se iludam. E eu acho válido", disparou.