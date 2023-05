Maiara está solteira novamente após fim de affair com cantor, diz colunista

Tá solteira! Maiara teria terminado o romance com cantor sertanejo, diz colunista

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, pode estar solteira novamente! De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, o affair dela com o cantor sertanejo Matheus Gabriel chegou ao fim.

O jornalista contou que amigos da cantora informaram que o romance não foi adiante e ela está solteiríssima. O romance teria durado apenas algumas semanas e não chegou a virar namoro. Inclusive, os dois foram vistos trocando um abraço nos bastidores de um show na quarta-feira, 3, mas apenas como amigos.

Vale lembrar que Maiara terminou recentemente o relacionamento entre idas e vindas com o cantor Fernando, da dupla com Sorocaba. De acordo com a coluna de Leo Dias, no site Metrópoles, o rompimento dos dois aconteceu recentemente e o motivo foi um encontro do sertanejo. Maiara não teria gostado de saber que ele se encontrou com uma ex-namorada durante viagem ao Canadá e não contou nada para ela. Assim, ela decidiu terminar o relacionamento mais uma vez.

Maiara surge com look poderoso nas redes sociais

A cantora Maiaraagitou as redes sociais há poucas semanas ao compartilhar o seu look poderoso para um show. Em sua conta oficial no Instagram, a sertaneja compartilhou registros de uma produção impecável em que aparece com um vestido brilhante e colorido de mangas longas e exibindo a transformação nos cabelos.

Nas imagens, a gata roubou a cena ao posar fazendo carão e aparecer com os fios presos em rabo de cavalo e de franjinha. "Em outra vida quero ser fada", disse Maiara na legenda da postagem, arrancando chuva de elogios dos fãs.