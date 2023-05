Maiara surge com decote profundo em show ao lado da irmã, Maraísa

Maiara e Maraísa fazem participação especial em show de dupla sertaneja e os looks chamam a atenção

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, atraiu os olhares para o seu decote poderoso e profundo durante um show na noite de quarta-feira, 3. Ela e a irmã marcaram presença no show da gravação do DVD da dupla Edson e Hudson em São Paulo.

Para a ocasião, as duas capricharam nas escolhas dos looks. Maiara surgiu com um vestido azul brilhante e justíssimo ao corpo. O look contou com um decote profundo e que destacou ainda mais a beleza dela . Por sua vez, Maraísa surgiu com um blazer alongado e com estampa colorida.

As duas apostaram em sapatos de salto alto e brilharam no palco ao lado dos amigos famosos.

Fotos: Eduardo Martins / Agnews

Acabou?! Motivo do término de Maiara e Fernando

O namoro de Maiara (35), da dupla com Maraísa (35), e Fernando (38), da dupla com Sorocaba (42), teria chegado ao fim mais uma vez. De acordo com a coluna de Leo Dias, no site Metrópoles, o rompimento dos dois aconteceu recentemente e o motivo foi um encontro do sertanejo. Maiara não teria gostado de saber que ele se encontrou com uma ex-namorada durante viagem ao Canadá e não contou nada para ela. Assim, ela decidiu terminar o relacionamento mais uma vez.

Nesta semana, o colunista também contou que Maiara já estaria vivendo um novo affair. Leo Dias contou que a cantora estaria envolvida com o cantor Matheus Gabriel, que foi visto nos bastidores de shows dela nos últimos tempos.