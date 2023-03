Maiara e Fernando trocam beijos apaixonados nos bastidores de show

Após reatarem pela 11ª vez, Maiara e Fernando Zor surgem aos beijos em gravação de DVD da amiga Mari Fernandez em São Paulo

Na madrugada desta quinta-feira, 23, Maiara e Fernando Zor surgiram em clima de romance nos bastidores da gravação do DVD da cantora Mari Fernandez em São Paulo. No camarim, os dois foram fotografados juntos e aproveitaram para trocar beijos apaixonados na frente dos fotógrafos de plantão.

Vale lembrar que os dois reataram o namoro há pouco tempo e pela 11ª vez. Eles vivem um relacionamento entre idas e vindas há alguns anos, e agora estão juntos novamente e não escondem a paixão que existe entre eles.

Inclusive, eles foram alvos de comentários da Simone Mendes há pouco tempo. Simone fez questão de opinar sobre o relacionamento dos amigos. "Eu acho que nesse relacionamento aí precisa de uns ajustezinhos, poucos ajustes para que vocês enfim decidem ficar juntos, casar, ter os filhos de vocês, para que não termine, porque a gente fica triste quando termina”, opinou Simone ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles, e completou: “Hoje trabalhamos com as redes sociais, não tem jeito de a gente não estar ali mostrando a nossa vida para as pessoas e elas estão ali no outro lado para opinar, não tem jeito. Temos que aguentar o povo falar da gente, o ruim é que às vezes não sabem o que passa e ficam dando pitaco, isso é um problema muito grande".

Fotos: Eduardo Martins / Agnews

Fernando Zor mostra foto com Maiara em data especial: 'Uma flor'

Durante essa semana, os fãs do casal já levantavam a hipótese de um retorno. Isso porque, além dos sertanejos terem sido flagrados juntos na porta de um prédio comercial por uma fã, Fernando aproveitou o Dia Internacional das Mulheres para fazer uma declaração misteriosa para Maiara.

Com uma publicação em seu Instagram, o cantor falou sobre a força das mulheres em sua vida, incluindo uma foto ao lado da cantora. Confira o registro!