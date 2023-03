Simone Mendes opina sobre namoro ioiô de Maiara e Fernando Zor: "Precisa de uns ajustes"

Simone Mendes disse o que pensa sobre o relacionamento cheio de idas e vindas de Maiara e Fernando Zor

Sem papas na língua, Simone Mendes (38) opinou sobre o namoro de Maiara (35) e Fernando Zor (38). É que o casal reatou pela 11° vez.

Para Simone, eles só vão dar realmente certo se fizerem ajustes no relacionamento. O recado sincero foi feito em entrevista ao colunista Leo Dias, do portal Metrópoles.

Ele esteve na gravação do novo DVD de Guilherme & Benuto, que contou com a participação tanto de Simone quanto Maiara e Maraísa.

“Eu acho que nesse relacionamento aí precisa de uns ajustezinhos, poucos ajustes para que vocês enfim decidem ficar juntos, casar, ter os filhos de vocês, para que não termine, porque a gente fica triste quando termina”, opinou Simone.

No bate-papo, ela também destacou o que acha da exposição do relacionamento nas redes sociais: “Hoje trabalhamos com as redes sociais, não tem jeito de a gente não estar ali mostrando a nossa vida para as pessoas e elas estão ali no outro lado para opinar, não tem jeito", começou ela.

"Temos que aguentar o povo falar da gente, o ruim é que às vezes não sabem o que passa e ficam dando pitaco, isso é um problema muito grande”, completou a artista, que sempre tem sua vida sendo foco de burburinhos na web.

Vai demitir? Ratinho revela o que vai fazer com funcionário que dormiu em entrevista com Simone

Ratinho se pronunciou sobre o que vai acontecer com o radialista Chicão, que cometeu uma gafe ao dormir durante uma entrevista ao vivo com Simone Mendes na rádio Massa FM.

O vídeo do momento inusitado viralizou na internet e Ratinho fez questão de responder se vai demitir ou não o funcionário.

Em entrevista no Fofocalizando, do SBT, Ratinho afirmou que não vai demitir o radialista, que está em sua equipe há muitos anos e continuará fazendo parte de sua equipe.

“Aquela dormidinha que ele deu, não foi sono. Ele estava pensando. Se eu o conheço, estava refletindo. Eu já o peguei dormindo em pé, encostado em um poste, tipo cinco e meia da manhã”, declarou.