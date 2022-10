Mãe de Marília Mendonça decide o que vai fazer no dia que marca um ano da morte da filha

Colunista revela qual é o plano de Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, para o final de semana que marcará o primeiro ano da morte da filha

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 15h14

Mãe da cantora Marília Mendonça, Dona Ruth já definiu o que irá fazer no final de semana que marcará o primeiro ano da morte da filha. De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, ela deverá viajar com o neto, Leo, de 2 anos – filho de Marília e Murilo Huff.

O jornalista revelou que a família mantém o destino da viagem em sigilo e ela deve manter o telefone desligado no dia para não falar de tristeza. Além disso, Dona Ruth também gravou reportagens especiais para os programas É De Casa e Fantástico para falar sobre o primeiro ano da morte da filha.

Marília Mendonça faleceu no dia 5 de novembro de 2021 em um acidente de avião. A aeronave em que ela estava caiu em uma cachoeira em Minas Gerais quando estava levando a artista e sua equipe para um show.

Dona Ruth relembra a dor do luto

Há pouco tempo, Dona Ruth participou do programa Mais Você, da Globo, e deu um depoimento sobre o luto. Ela foi chamada para apoiar uma outra mãe que perdeu o filho.

“Oi, Ana Paula. Eu sou Dona Ruth, e estou aqui para te dar um recadinho. Assim como você, eu também tenho uma filha que é uma estrelinha, que está morando no céu, assim como você tem o Lucas. E eu quero te dizer que eu me apeguei muito com Deus para eu estar sobrevivendo e procurei algo para fazer, que é a minha cozinha, meu canal. Dia após dia eu vou trabalhando e isso é uma terapia para mim. Se você procurasse alguma coisa que você gostasse de fazer também. Quando a gente ocupa a mente,a cabeça da gente, isso vai passando”, disse ela.

Por fim, Dona Ruth afirmou: “Essa dor é tremenda, porque eu também passei e passo por essa dor todos os dias, não é fácil viver o dia após dia porque todos os dias a gente lembra. Mas eu estou aqui para te dar essa força e falar que vamos seguir em frente”.