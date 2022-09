Mãe de Marília Mendonça desabafa sobre o luto: 'Dor é tremenda'

Mãe de Marília Mendonça dá conselho para mulher que também perdeu o filho há pouco tempo e relembra a dor: 'Não é fácil'

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 14h45

Mãe da cantora Marília Mendonça, Dona Ruth participou do programa Mais Você, da Globo, nesta sexta-feira, 2, ao gravar um depoimento para uma participante da atração, a Ana Paula, que perdeu o filho há pouco tempo. O filho de Ana Paula cometeu o suicídio pouco antes do Natal em 2021. Agora, ela participou do quadro Resgatar Seu Brilho e foi surpreendida com o depoimento de Dona Ruth.

Na mensagem, a mãe da sertaneja relembrou a dor de perder uma filha e deu um conselho para a participante do programa. “Oi, Ana Paula. Eu sou Dona Ruth, e estou aqui para te dar um recadinho. Assim como você, eu também tenho uma filha que é uma estrelinha, que está morando no céu, assim como você tem o Lucas. E eu quero te dizer que eu me apeguei muito com Deus para eu estar sobrevivendo e procurei algo para fazer, que é a minha cozinha, meu canal. Dia após dia eu vou trabalhando e isso é uma terapia para mim. Se você procurasse alguma coisa que você gostasse de fazer também. Quando a gente ocupa a mente,a cabeça da gente, isso vai passando”, disse ela.

Por fim, Dona Ruth afirmou: “Essa dor é tremenda, porque eu também passei e passo por essa dor todos os dias, não é fácil viver o dia após dia porque todos os dias a gente lembra. Mas eu estou aqui para te dar essa força e falar que vamos seguir em frente”.

Vale lembrar que Marília Mendonça faleceu em um acidente de avião em novembro de 2021.

