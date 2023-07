Mãe de Marília Mendonça comove com imagem do neto: 'Se consolando'

Mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth exibe momento de carinho com o neto e comove os fãs: 'A saudade'

A Dona Ruth, que é a mãe da cantora Marília Mendonça, emocionou os seus seguidores ao compartilhar um momento de carinho com o neto, Léo, de 3 anos. Ela mostrou imagens de quando os dois trocavam abraços e chamegos na casa da família em um momento de folga.

Nas imagens, ela surgiu com o menino no colo enquanto ele usava chupeta e abraçava a avó. Na legenda, ela escreveu: “A gente se consolando e a saudade aumentando. Amor do amor da minha vida”.

Recentemente, Dona Ruth contou que Léo chama a avó de 'mãe' em alguns momentos de sua vida. Em entrevista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, Dona Ruth contou sobre a atitude do neto. "Às vezes ele me chama de 'vó', sabe? E eu sou avó, mas às vezes ele tem necessidade de me chamar de 'mãe'. Eu levei ele na escola, ele desceu e falou: 'Vó, vamos comigo até lá na sala'. E aí, quando chegou na sala, ele olhou para os amiguinhos e falou: 'Tchau, mamãe'. É nessa hora que ele quer mostrar que ele também tem uma mamãe. Isso dói muito, sabe?", contou.

E completou: "Eu respondi: 'Tchau, meu filho. Quando você quiser, você me fala que a mamãe te busca'. Eu dou corda para ele agora. Assim, ele sabe que eu sou avó, mas que faço o papel de mãe. Às vezes, ele tem essa necessidade".

Vale lembrar que Léo é fruto do namoro de Marília Mendonça com o cantor Murilo Huff. O menino tinha apenas um ano de vida quando a mãe faleceu em um trágico acidente de avião em Minas Gerais no ano de 2021.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marilialeo_d.ruth👑 (@marilialeo_d.ruth)

Mãe de Marília Mendonça dá presentão para o filho caçula

O jovem João Gustavo, que é irmão da cantora Marília Mendonça, ganhou um presentão nesta semana. Ele foi surpreendido pela mãe, Dona Ruth, com um carro 0 km com direito a um laço preto de presente na frente da casa deles. Tanto que ele correu para as redes sociais para exibir o seu presente e agradecer pelo mimo da matriarca.

Nas redes sociais, ele mostrou fotos com a mãe e seu carrão. "Me falta palavras para agradecer nesse momento, felicidade transborda em mim. Primeiramente, agradecer a Deus por todas as bençãos que ele tem derramado na nossa vida, segundamente agradecer a minha mamãe, Dona Ruth, por esse presente maravilhoso. Agora vai andar de carrão comigo kkkkkkkkk não pode ter medo hein. Obrigado Deus e obrigada mãezinha", disse ele.