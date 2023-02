Mãe de Gerard Piqué teria influenciado divórcio do ex-jogador com Shakira

Video de 2017 que viralizou recentemente expôs possível relação ruim entre a Shakira e sua ex-sogra

A separação de Shakira (46) e Gerard Piqué (36) continua rendendo, segundo a revista espanhol 'Quien', a mãe do ex-jogador teria supostamente aconselhado seu filho a terminar seu casamento com a cantora Shakira.

Segundo a publicação, ela não queria o filho com uma mulher 10 anos mais velha. Piqué e Shakira se conheceram quando o ex-jogador do Barcelona tinha apenas 22 anos e ela 32, detalhe que incomodou a sogra.

Há alguns dias ressurgiu um vídeo do passado que evidenciaria os supostos maus-tratos da mãe de Piqué contra sua nora. Na gravação de 2017, Montserrat Bernabéu é vista segurando Shakira pelo rosto e fazendo um sinal de "cala a boca" para a cantora durante uma aparente discussão.

"Quando se soube que Shakira havia iniciado seu relacionamento com Piqué, a mãe do jogador se opôs, porque não via com bons olhos que seu filho se apaixonasse por uma mulher dez anos mais velha que ele e também envolvida no show business. Não queria uma mulher assim para um Piqué de apenas 22 anos, que brilhava no auge da carreira no Barça. E ainda por cima não era catalã , que também desagradou a senhora Bernabéu”, diz o jornalista da revista.

Além disso, a família de Piqué nunca pensou que a parceira de seu filho fosse uma figura pública e que ainda se destacaria mais do que ele na mídia.

"Piqué era visto como um homem jovem, bonito e milionário. Mas não qualquer milionário. Ele era rico de berço. Seu avô, Amador Bernabéu, é a história do FC Barcelona e seus pais pertencem à próspera burguesia catalã, como um clube fechado, que vê como intruso qualquer pessoa cuja origem e sobrenome desconhece”, publicou o veículo.

Segundo a mesma publicação, a insatisfação de Montserrat foi tamanha que ela procurou separá-los, porém, não teve sucesso e, ao contrário, o casal teve dois filhos: Milan e Sasha.