Shakira começa a construir muro entre sua casa e da ex-sogra após polêmicas

Após a separação, Shakira está de mudança para Miami, mas mantém a residência em Barcelona

Shakira (45) teria começado a construir um muro entre sua mansão e a casa da ex-sogra, Montserrat Bernabeu, mãe de Gerard Piqué (35), em Barcelona, na Espanha. Segundo as informações do site espanhol Marca, os terrenos são conectados em algumas áreas e a cantora quer separar os imóveis de vez.

O Jornal flagrou caminhões de cimento perto da mansão da colombiana. Além disso nos últimos dias, um vídeo nas redes sociais mostra uma bruxa virada para a casa da ex-sogra e a música Shakira Bzrp Music Sessions 53, feita para provocar Piqué, em alto e bom som.

Shakira está se mudando para Miami, nos Estados Unidos e trava um processo de fraude fiscal, movida pelo Fisco da Espanha. “2022 foi um ano que dificilmente poderei esquecer, já que enfrentei tantos desafios, assim como [tive] amigos de verdade. A música foi uma boa companhia, mas vocês ainda mais”, disse a cantora.

A colombiana aproveitou para mandar uma mensagem aos fãs. “Quero agradecer a todos por me escutarem e permitirem que eu me expresse. Que em 2023 eu possa seguir correspondendo a todo o apoio e carinho que vocês me dão, e trazer a vocês mais novas músicas e muito, muito mais”, completou.

Na última canção de Shakira, a colombiana não perdeu a oportunidade de alfinetar a mãe do ex-marido Gerard Piqué. "Você me deixou a sogra como vizinha, com a imprensa na porta e uma dívida na Fazenda", provocou a cantora na música que é cheia de indiretas.

Em outros trechos da nova música, Shakira descarta qualquer chance de reconciliação com Piqué e faz referência a Clara Chía, estudante de 22 anos que ele teria começado a namorar antes de se separarem. “Eu valho dois 22’s. Você trocou uma Ferrari por um Twingo. Você trocou um Rolex por um Casio” Além disso, a cantora também fez o trocadilho com o nome da estudante: “Ela tem nome de pessoa boa. Claramente, não é como soa”, declarou na canção.