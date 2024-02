Madonna leva tombo no palco e cai na risada. Assista ao vídeo

Madonna é derrubada no palco por um bailarino durante show e leva na esportiva. Assista ao vídeo com a reação dela

A cantora Madonna protagonizou um momento inusitado durante um show em Seattle, nos Estados Unidos, no último final de semana. Isso porque ela caiu no palco ao ser derrubada por um bailarino de sua equipe.

O momento aconteceu enquanto Madonna fazia uma performance em uma cadeira. Em determinado momento da coreografia, um bailarino puxava a cadeira com a artista em cima. Porém, o rapaz se desequilibrou e caiu no chão. Com isso, a musa também levou um tombo.

Apesar do susto, a estrela do pop levou tudo na esportiva e caiu na risada. Rapidamente, ela se levantou e continuou o show como se nada tivesse acontecido.

Assista ao vídeo:

View this post on Instagram A post shared by Marghe Fatina ღ (@marghefatina)

Madonna relembra internação

A cantora Madonna falou pela primeira vez em público sobre a sua internação em 2023. Durante um show de sua turnê no Madison Square Garden, em Nova York, a artista relembrou os dias em que passou na UTI devido a uma grave infecção bacteriana, que lhe deixou em coma induzido por alguns dias.

Em cima dos palcos, a grande estrela do pop assumiu que teve medo de morrer e, emocionada, falou mais sobre sua doença. "As pessoas não entendem que é um milagre eu estar aqui agora", confessou. "Este é sempre um momento emocionante no show para mim. No último verão, fiquei muito doente, foi uma daquelas coisas loucas que acontecem só com 4% da população, mas é claro que iria acontecer comigo", disse a cantora.

Madonna ainda agradeceu os médicos que cuidaram dela, mas deu um destaque especial para a enfermeira Marie Carrero, que cuidou dela mesmo após a alta hospitalar. "Tem uma mulher muito especial aqui esta noite. O dela é Marie. Marie Carrero. Ela foi da UTI para casa comigo e tomou conta de mim como se fosse minha mãe. E, Marie, estava esperando você vir para poder cantar para você. Eu pedia para ela sair e ela me deu um botão para apertar e apertava a noite inteira. Ela dormia em um quarto próximo do meu. Ela me ajudou a ir ao banheiro quando eu não conseguia andar", contou.

Por fim, a cantora ainda dedicou uma música para sua enfermeira e fez um agradecimento final. "Ela ficou do meu lado no chuveiro e limpava minha bunda. Não estou mentindo. Então, obrigada, Marie. Você é uma santa e deve saber disso. Todo mundo deveria ter uma Marie em suas vidas", declarou Madonna.