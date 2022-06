Luísa Sonza posta foto ao lado de Maiara com look poderoso

A cantora Luísa Sonza se encontrou com a dupla de Maraisa, Maiara, antes de subir ao palco em show

Nesta quinta-feira, 16, Luísa Sonza (23) compartilhou em seu Instagram alguns cliques abraçada com Maiara (32), da dupla com Maraisa (32).

A cantora de sertanejo e a dona do álbum Doce 22 se encontraram na Festa Nacional do Pinhão na cidade de Lages em Santa Catarina.

Em seus stories, Luísa postou duas fotos com Maiara e escreveu: “Amo muito”. Luísa vestia um look todo branco, e Maiara também apostou em um visual branco com um casaco de pele.

Luísa Sonza recentemente bateu um recorde com sua música Hotel Caro em parceria com o cantor Baco Exu do Blues.

