Parceria de Baco Exu do Blues e Luísa Sonza estreia no topo do Spotify Brasil

Após 'Hotel Caro', parceria de Baco Exu do Blues com Luísa Sonza estrear no topo do Spotify Brasil, cantora sulista bate recorde e se une a Marília Mendonça

André Luiz Freitas Publicado em 14/06/2022, às 12h07

Podemos afirmar que a parceria de Baco Exu do Blues (26) e Luísa Sonza (23) conquistou o coração dos brasileiros! A faixa Hotel Caro, lançada no último domingo, dia 12, e estreou direto no topo do Spotify Brasil.

Na atualização desta terça-feira, 14, a lista com as músicas mais ouvidas do Spotify Brasil, referente às reproduções do dia anterior, mostra a faixa direto no primeiro lugar da lista, com um total de 654.176 streams.

É importante ressaltar que a parceria foi a única estreia do dia entre as 200 músicas mais ouvidas do Spotify Brasil.

Essa é a primeira vez que Baco Exu do Blues alcança o primeiro lugar do Spotify Brasil. Já Luísa Sonza é a única artista a ter 2 músicas no Top 10 do Spotify Brasil desta terça-feira, 14.

Além de Hotel Caro no topo, sentaDONA (remix) ocupa a 8ª posição do ranking. E, com isso, a sulista se une à Marília Mendonça (1995—2021) como segunda artista, no geral, a ter mais #1’s no Spotify Brasil, totalizando cinco canções.