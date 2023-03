Luísa Sonza chora muito e ataca gravadora após proibição de novo lançamento

Cantora Luísa Sonza aparece aos prantos nas redes sociais detonando antiga gravadora por proibir artista de lançar projeto novo

Nesta sexta-feira, 3, a cantora Luísa Sonza (24) apareceu em suas redes sociais aos prantos por conta de um drama em sua carreira! Por conta de ter lançado seu álbum, Doce 22, com uma gravadora antiga, ao gravar um projeto ao vivo das músicas do disco, ela foi proibida pela empresa de lançar oficialmente.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, a loira não conseguiu conter as lágrimas ao revelar o drama para os seguidores. “Os fãs sabem que sempre sonhei fazer um ao vivo, ainda mais do Doce 22, que é tão importante. Fiz o ao vivo de um show da turnê O Conto Dos Dois Mundos, que tá lindo”, começou a artista, explicando o que houve.

“Quando eu descobri que a Universal não iria liberar, eu evitei escutar. Está a coisa mais linda do mundo. Quem é artista sabe que a gente ama o que faz. Me dói demais pensar que tanta gente trabalhou nisso e simplesmente não liberam”, continuou Luísa.

“Eu já ofereci, eles podem pegar todo o dinheiro disso, eu só quero que esse ao vivo saia. Eu só queria ter o ao vivo do meu show, do DOCE 22, que foi tão importante na minha vida, e vocês viveram isso comigo. Só queria uma celebração de tudo”, contou, revelando que tentou abrir mão até dos lucros do projeto, para dar um presente aos seus fãs.

Já no Twitter, a cantora também se ateve ao assunto. “To escutando meu show ao vivo e é a coisa mais linda do mundo.Queria soltar pra vocês, mas a Universal não deixa e o paulo lima nem se quer me responde no WhatsApp pra conversar e entrar em um acordo. daria todos os direitos só queria que vocês vissem e tivessem esse show ao vivo”, escreveu.

To escutando meu show ao vivo e é a coisa mais linda do mundo 😭 queria soltar pra vcs mas a universal não deixa e o paulo lima nem se quer me responde no Whats pra conversar e entrar em um acordo. daria todos os direitos só queria que vcs vissem e tivessem esse show ao vivo — LUÍSA SONZA (@luisasonza) March 3, 2023

Beleza natural!

Nesta semana, Luísa surpreendeu seus fãs ao surgir sem maquiagem, ostentando sua beleza natural em novas fotos. A cantora passou os últimos dias com a família em sua cidade natal, Tuparendi no Rio Grande do Sul.