Luísa Sonza surge de cara limpa em fotos de viagem à terra natal

Sem se preocupar com a aparência, Luísa Sonza curtiu a família no Rio Grande do Sul

Luísa Sonza (24) passou os últimos dias repleta de amor em sua cidade natal. A cantora viajou para Tuparendi, no Rio Grande do Sul, para relaxar ao lado da família e nesta quarta-feira, 01, ela decidiu abrir o álbum de fotos da viagem. Entre os registros, a loira mostrou que não abandonou suas raízes e aproveitou ao natural, longe do glamour e de cara limpa.

“Nesta terra que eu amei desde guria”, escreveu a cantora, que inaugurou o álbum com uma foto em meio a natureza gaúcha, segurando um de seus amigos caninos no colo. No clique, Luisa veste roupas casuais: bermuda, camiseta e chinelo, além de usar os cabelos platinados na textura natural e surgir sem maquiagem.

Em outro close, dentro do carro, ela também sorri com o animal no colo e aposta em um boné branco virado para trás e um bermudão preto. A loira ainda posou enquanto tomava sorvete com sua irmã, Sofia Gerloff (9), e em outro clique, enquanto curtia um chimarrão com a mãe, Eliane Sonza (51). Em todos os registros, Luísa aparece despreocupada com a aparência.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios para a cantora e ficaram contentes em vê-la feliz: “É aqui nessa terra que tu pode ser tu mesma, pura essência”, elogiou um seguidor. “É tão lindo ver você se orgulhando tanto da sua cidade”, exaltou outra. O pai da cantora, Cezar Sonza, também comentou: “Amo você filha, já estou com saudade! Foram poucos dias, mas valeram por muitos”, se derreteu.

Luísa Sonza se emociona com homenagem no 'Domingão':

Não foi apenas na viagem à terra natal que Luísa Sonza retornou às suas raízes. No último domingo, 26, a loira se emocionou no palco do ‘Domingão com Huck’, ao relembrar sua trajetória profissional em uma homenagem de tirar o fôlego.

A artista foi surpreendida pela presença das integrantes de seu grupo da infância, Sol Maior, quando tinha apenas 7 anos de idade, e cantaram juntas ao vivo. No Instagram, ela agradeceu a surpresa: "Que especial reviver isso com vocês no @domingao! Pode passar o tempo que for, quando junta parece que o tempo longe não muda a ligação que temos. Sol Maior me ensinou tudo que sei pra viver o que vivo hoje. Sempre nós!", escreveu.