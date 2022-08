Ludmilla lança álbum 'Numanice 2' com participação de Marília Mendonça

Cantora Ludmilla lança 'Numanice 2 - Ao Vivo', que conta com parceria inédita com a sertaneja Marília Mendonça na canção 'Insônia'

O tão aguardado álbum Numanice 2 - Ao Vivo, da cantora Ludmilla (27), chegou na noite de terça-feira, 23, nas plataformas digitais!

Uma música específica do projeto, gravado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, chamou atenção dos fãs, a canção Insônia, parceria inédita com a eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021).

O álbum reúne sucessos do disco Numanice #2, lançado em janeiro, com covers como Por Causa de Você, de Kelly Key, e músicas inéditas, como Sinais de Fogo e a faixa com a sertaneja, que faleceu aos 26 anos em novembro do ano passado em acidente aéreo a caminho de um show no interior de Minas Gerais.

Numanice 2 - Ao Vivo ainda conta com participações do rapper Delacruz, do grupo Tá Na Mente, Péricles e Gabby Moura.

Vale lembrar que Ludmilla decidiu adiar o lançamento da parceria com Marília. No começo de agosto, a cantora afirmou que decidiu dar espaço à divulgação de Decretos Reais, EP póstumo da sertaneja. "Em respeito à memória da Marília Mendonça e todo o trabalho que está sendo feito pela equipe maravilhosa dela, em torno do ep ‘Decretos Reais’, vamos adiar o lançamento de 'Insônia'", anunciou, na época.

Ludmilla curte show de Rosalía

Ludmilla escolheu um poderoso look all-black para marcar presença no show da artista espanhola Rosalía (29), que aconteceu em São Paulo na última segunda-feira, 22! Acompanhada pela esposa Brunna Gonçalves (30), a artista brasileira usava um look todo preto composto por um cropped, calças de couro e luvas que cobriam seu antebraço.

Após o show, a dona do álbum Numanice se encontrou com Rosalía em uma festa. A artista da Espanha usava um body de brilhantes com longas botas pretas. “Motomamis na casa. Noite de rebelado com meu amor Rosalía. ABAFA!”, escreveu Ludmilla

