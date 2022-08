Ludmilla adia lançamento de 'Insônia', parceria com Marília Mendonça

Cantora Ludmilla anuncia nova data após adiar lançamento da música 'Insônia', sua parceria com Marília Mendonça

CARAS Digital Publicado em 07/08/2022, às 18h39

A cantora Ludmilla (27) anunciou que escolheu adiar o lançamento de sua música com Marília Mendonça (1995 - 2021).

No sábado, 06, a artista publicou em sua conta no Twitter que, em respeito à família da Rainha da Sofrência, que faleceu em novembro do ano passado em acidente aéreo a caminho de show, e após o lançamento de projeto póstumo da artista, e EP Decretos Reais, ela optou por uma nova data para disponibilizar a música em parceria com a sertaneja, tão esperada pelos fãs.

"Em respeito à memória da Marília Mendonça e todo o trabalho que está sendo feito pela equipe maravilhosa dela, em torno do EP 'Decretos Reais', vamos adiar o lançamento de 'Insônia'", escreveu Ludmilla.

"Estamos super empolgados pra vocês ouvirem essa faixa que eu, a Marília e toda sua equipe, preparamos com tanto carinho", disse ainda, anunciando que a canção será lançada no fim do mês. "A faixa será lançada, junto com todo o meu projeto 'Numanice 2', no final do mês de agosto. Enquanto isso, continuem curtindo e seguindo os decretos da nossa eterna rainha Marília. Em breve volto com novidades!"

Vale lembrar que somente um dia após o lançamento, o álbum emplacou todas as quatro faixas na lista das 50 músicas mais tocadas do Spotify no Brasil. Te Amo Demais foi a número 1 na parada diária, enquanto Te Amo, O Que Mais Posso Dizer (More Than I Can Say) apareceu na 7ª posição, Não Era Pra Ser Assim na 9ª, e Sendo Assim/ Muito Estranho (Cuida Bem de Mim) na 14ª. A equipe da cantora já anunciou que serão lançados mais volumes do projeto.

Ludmilla adia lançamento de parceria com Marília Mendonça:

